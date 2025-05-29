Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Fadli Zon Ceritakan Pengalaman Seru Prabowo dan Macron di Stupa Teratas Candi Borobudur

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 29 Mei 2025 |20:47 WIB
Fadli Zon Ceritakan Pengalaman Seru Prabowo dan Macron di Stupa Teratas Candi Borobudur
Fadli Zon Ceritakan Pengalaman Seru Prabowo dan Macron di Stupa Teratas Candi Borobudur (Foto : Biro Pers Setpres)
MAGELANG - Menteri Kebudayaan, Fadli Zon menceritakan momen seru saat Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Prancis Emmanuel Macron beserta istrinya, Brigitte Macron selama mengunjungi Candi Borobudur.

Fadli Zon mengatakan Macron sangat terkesan dengan Candi Borobudur. Di atas Candi, Prabowo, Macron dan Brigitte berkeliling bertemu dengan para biksu dan bante.

“Tadi saya ikut menemani Presiden Macron dan Madam Macron bersama Presiden Prabowo. Beliau sangat impres sekali dengan Candi Borobudur dan berkeliling bertemu juga dengan biksu-biksu dan bante-bante di atas,” kata Fadli Zon kepada wartawan, Kamis (29/5/2025).

Fadli menuturkan Presiden Macron sangat menikmati kunjungan, namun waktu yang dimilikinya sangat singkat.

“Ngobrol dengan mereka dan sangat menikmati ya kunjungan beliau, kata beliau ini terlalu singkat gitu ya,” ujar dia.

Dia menambahkan, Prabowo, Macron beserta istri memasukkan tangan ke Candi dan mencoba menggapai patung Budha.

“Dan sangat menghargai gitu ya. Jadi tadi bersama Presiden Prabowo sampai di stupa yang paling atas. Karena menikmati keliling-keliling, sambil melihat relief, kemudian melihat candi dan juga mencoba untuk menggapai patung Buddha di dalam salah satu stupa,” tuturnya.

 

