Wapres Gibran Bakal Berkantor di IKN Tahun Depan, Ini Permintaam Khususnya (Foto : Biro Pers Setwapres)

IKN - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka diperkirakan berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada tahun depan. Hal tersebut disampaikan oleh Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, usai mendampingi Gibran selama kunjungan kerjanya di IKN yang berlangsung selama dua hari, pada 28–29 Mei 2025.

“Tahun depan, 2026,” ujar Rudy kepada wartawan, Kamis (29/5/2025).

Ia menambahkan, Wapres Gibran merasa cukup puas dengan kemajuan pembangunan Istana Wakil Presiden yang kini telah mencapai sekitar 43 persen. Menurut Rudy, Gibran sangat mengapresiasi panorama di kawasan tersebut.

"Beliau bilang pemandangannya luar biasa, aman, dan tidak ada catatan khusus," ujarnya.

Sementara, dalam upaya mempercantik lingkungan dan menciptakan suasana hijau yang sejuk di kawasan istana, Gibran juga menyampaikan permintaan khusus kepada Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, untuk menanam pohon beringin di area sekitar Istana Wakil Presiden. Basuki mengatakan permintaan itu merupakan instruksi langsung dari Wapres.

“Wapres secara khusus meminta penanaman pohon beringin di area Istana. Beliau juga menekankan pentingnya menjaga ketepatan waktu dan mutu dalam setiap tahap pembangunan,” ujar Basuki.

Pembangunan Istana Wakil Presiden saat ini telah menyelesaikan struktur utama dan tengah memasuki tahap pengerjaan arsitektural serta pemasangan kaca tahan peluru. Bangunan ini nantinya akan menjadi kantor resmi Wapres Gibran setelah pemerintahan pindah ke IKN.