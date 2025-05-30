Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Selamat! 13 Kolonel TNI AD Pecah Bintang, Nomor 1 Jenderal Kopassus Sahabat AHY di Lembah Tidar

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Jum'at, 30 Mei 2025 |06:38 WIB
Selamat! 13 Kolonel TNI AD Pecah Bintang, Nomor 1 Jenderal Kopassus Sahabat AHY di Lembah Tidar
13 Kolonel TNI AD Pecah Bintang, Nomor 1 Jenderal Kopassus Sahabat AHY di Lembah Tidar/ist
JAKARTA-  Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto melakukan mutasi dan rotasi sebanyak 117 Perwira Tinggi (Pati) TNI dari 3 matra. Sebanyak 13 kolonel TNI AD pecah bintang mendapatkan promosi jabatan perwira tinggi bintang satu atau Brigadir Jenderal (Brigjen).

Mutasi ini tertuang dalam Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/667/V/2025 yang ditetapkan pada 27 Mei 2025, tentang pemberhentian dan pengangkatan jabatan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia.

"Mutasi ini bukan sekadar proses administratif, tapi merupakan strategi pembinaan karier dan penyegaran organisasi untuk meningkatkan efektivitas tugas,”ujar Kapuspen TNI Mayjen Kristomei Sianturi, dalam keterangannya yang diterima Okezone.

Rotasi ini kata dia, menjadi bukti nyata komitmen Panglima TNI dalam mendorong modernisasi dan peningkatan kinerja satuan, sejalan dengan visi TNI yang Prima (Profesional, Responsif, Integratif, Modern, dan Adaptif).

“Visi ini menjadi pijakan dalam menyikapi dinamika pertahanan yang kian kompleks serta memperkuat soliditas internal TNI sebagai garda terdepan pertahanan negara,” tutup Kristomei.

Berikut ini daftar Kolonel yang mendapatkan promosi jabatan:

1.Kolonel Romel Jangga Wardhana Jabatan lama: Koorsmin Panglima TNI Jabatan baru: Danpusdiklatpassus Kopassus menggantikan Brigjen TNI Ferdial Lubis

Romel merupakan abituren Akademi Militer (Akmil) 2000 yang telah berpangkat jenderal. Dia juga salah satu sahabat Agus Harimurti Yuhoyono (AHY) saat di Lembah Tidar.

2. Kolonel Arm Deny Azhar Rizaldi Jabatan lama: Wadan Satintel Geospasika Bais TNI Jabatan baru: Dansatinduk Bais TNI Menggantikan Brigjen TNI Dedi Nurhadiman

3. Kolonel Inf. Akhyari Jabatan lama: Waaster KSAD Bid. Ren dan Puanter Jabatan baru: Staf Khusus KSAD Menggantikan Brigjen TNI Joko Setyo Kurniawan

4. Kolonel Inf. Jamaluddin Jabatan lama: Danrem 071/WK (Purwokerto) Kodam IV/Dip Jabatan baru: Waaster KSAD Bid. Ren dan Puanter Menggantikan Brigjen TNI Edy Rochmatullah

5. Kolonel Inf. Zulkifli Jabatan lama: Paban II/Kersamik LN Ditkersamik Sesko TNI Jabatan baru: Aster Kaskogabwilhan III Menggantikan Brigjen TNI Yudhi Prasetiyo

 

Halaman:
1 2 3
      
