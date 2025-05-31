Mimpi Argo Kuliah S2 di Luar Negari Sirna Setelah Ditabrak Mobil BMW Christiano

DEPOK - Mahasiswa Fakultas Hukum (FH) Universitas Gajah Mada (UGM) Argo Ericho Afandhi ternyata telah memikirkan jenjang pendidikan selanjutnya atau strata 2 (S2) di luar negeri usai lulus S1. Mimpi Argo seketia sirna setelah ditabrak mobil BMW yang dikemudikan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM, Christiano Pangarapenta Pangidahen Tarigan.

Mimpi Argo mengenyam pendidikan di luar negeri ini diceritakan ibundanya, Meiliana (48). Sebelum bisa berkuliah di liar negeri, Ibu Argo mengatakan anaknya masuk fakultas hukum UGM, karena ingin berprofesi sebagai Corporate Lawyer.

"Setelah ini dia akan mempunyai cita-cita S2 di luar negeri melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Sudah dia siapkan dari sekarang, walaupun itu masih 3 tahun ke depan," kata Meiliana kepada wartawan di Depok, Sabtu (31/5/2025).

Harapannya itulah yang membuat Meiliana bangga kepada putranya karena memiliki tujuan atau semangat yang sangat tinggi dalam menggapai cita-citanya.

"Terutama untuk masa depan dia nanti dan tujuannya hanya satu, membahagiakan ibunya," ucapnya.

Sebagai anak sulung dari dua bersaudara, harap Meiliana jelas, Argo bisa menjadi sosok pengganti suaminya. "Yang akhirnya, pupus semua harapan saya selaku ibu yang membesarkan Almarhum 11 tahun tanpa figur ayah," tuturnya.