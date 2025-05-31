Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Mimpi Argo Kuliah S2 di Luar Negari Sirna Setelah Ditabrak Mobil BMW Christiano

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Sabtu, 31 Mei 2025 |20:57 WIB
Mimpi Argo Kuliah S2 di Luar Negari Sirna Setelah Ditabrak Mobil BMW Christiano
Ibunda Mahasiswa FH UGM Argo Ericho Afandhi, Meiliana/Foto: Danandaya Arya Putra-Okezone
A
A
A

DEPOK - Mahasiswa Fakultas Hukum (FH) Universitas Gajah Mada (UGM) Argo Ericho Afandhi ternyata telah memikirkan jenjang pendidikan selanjutnya atau strata 2 (S2) di luar negeri usai lulus S1. Mimpi Argo seketia sirna setelah ditabrak mobil BMW yang dikemudikan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM, Christiano Pangarapenta Pangidahen Tarigan.

Mimpi Argo mengenyam pendidikan di luar negeri ini diceritakan ibundanya, Meiliana (48). Sebelum bisa berkuliah di liar negeri, Ibu Argo mengatakan anaknya masuk fakultas hukum UGM, karena ingin berprofesi sebagai Corporate Lawyer.

"Setelah ini dia akan mempunyai cita-cita S2 di luar negeri melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Sudah dia siapkan dari sekarang, walaupun itu masih 3 tahun ke depan," kata Meiliana kepada wartawan di Depok, Sabtu (31/5/2025).

Harapannya itulah yang membuat Meiliana bangga kepada putranya karena memiliki tujuan atau semangat yang sangat tinggi dalam menggapai cita-citanya.

"Terutama untuk masa depan dia nanti dan tujuannya hanya satu, membahagiakan ibunya," ucapnya.

Sebagai anak sulung dari dua bersaudara, harap Meiliana jelas, Argo bisa menjadi sosok pengganti suaminya. "Yang akhirnya, pupus semua harapan saya selaku ibu yang membesarkan Almarhum 11 tahun tanpa figur ayah," tuturnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/337/3187337//roy_suryo-l6fM_large.jpg
Jokowi Lulus UGM 5 Tahun, Roy Suryo: Tidak Mungkin IPK 2,5 Lebih Sedikit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/337/3187272//viral-7nzy_large.jpg
Semprot UGM karena Tak Libatkan Pihak Eksternal di KHS Jokowi, Hakim: Anda Tidak Independen!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/337/3186662//ijazah_jokowi-w2JN_large.jpg
9 Poin Penjelasan Rektor UGM soal Ijazah Jokowi, dari Daftar hingga IPK di Atas 2,5
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/65/3183694//mahasiswa-sxqB_large.jpg
Mahasiswa UGM Ciptakan Kemasan Ramah Lingkungan, Bahannya dari Jamur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/624/3183069//abg_depresi-WI60_large.jpg
Sinyal Darurat! Gen Alpha Kelahiran 2010-2024 Rentan Depresi Ekstrem Berujung Maut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/65/3182728//roy-tn6h_large.jpg
Perbandingan Pendidikan Jokowi dengan Roy Suryo, Ternyata Sama-Sama Lulusan UGM
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement