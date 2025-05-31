Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Truk Pasir Rem Blong Tabrak Pembatas Jalan di Tol Jakarta-Tangerang, Satu Orang Tewas

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Sabtu, 31 Mei 2025 |22:06 WIB
Truk Pasir Rem Blong Tabrak Pembatas Jalan di Tol Jakarta-Tangerang, Satu Orang Tewas
Truk Pasir Rem Blong Tabrak Pembatas Jalan di Tol Jakarta-Tangerang Satu, Orang Tewas (Foto Ilustrasi: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Kecelakaan tunggal sebuah truk bermuatan pasir terjadi di ruas Tol Jakarta-Tangerang arah Kebon Jeruk, Sabtu (31/5/2025) siang. Akibat insiden itu satu orang tewas di tempat kejadian.

“Dari kecelakaan laka tunggal tersebut korban meninggal dunia 1 orang kenek truk,” kata Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Komarudin, kepada wartawan.

Komarudin mengatakan, kendaraan dengan nomor polisi B 9491 KYW itu kecelakaan diduga akibat mengalami rem blong dan menabrak pembatas jalan tau guardrail.

“Truk mengangkut pasir tepatnya di layang Gelong dari arah Grogol menuju Tol Kebon Jeruk melintasi layang di atas. Truk meluncur ke bawah diduga remnya blong kemudian menabrak guardrail sekitar 20 meter guardil dan truknya terbalik hingga tumpahkan pasir,” tuturnya.

Tumpahan pasir dari truk tersebut menutup seluruh akses jalan layang Gelong dari arah Grogol menuju Kebon Jeruk. Akibatnya, terjadi kepadatan arus lalu lintas dari arah timur Semanggi sampai ke Grogol.

“Di TKP saat ini sedang dilakukan upaya pengalihan arus lalu lintas untuk persiapan evakuasi truk yang terbalik tadi. Penutupan akan dilakukan akses tol dari arah Semanggi menuju Kebon Jeruk kita luruskan menggunakan Tol Bandara,” tutupnya.

(Angkasa Yudhistira)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/340/3178356//kecelakaan_kereta_api-RXOy_large.jpg
Truk Dihantam KA Harina di Kaligawe, Perjalanan Kereta Terlambat 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/340/3176365//mobil-241v_large.jpg
Mobil Travel Hantam Truk, Ini Identitas Satu Korban Tewas dan 9 Luka-Luka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/340/3176360//mobil_travel-wh8b_large.jpg
Mobil Travel Tabrak Truk di Tol Purbaleunyi, Satu Orang Tewas dan 9 Luka-Luka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/340/3176302//balita_tewas_terlindas_truk-9UEz_large.jpg
Tragis! Balita Tewas Terlindas Truk saat Main di Depan Rumah, Sang Ibu Histeris
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/340/3175647//kecelakaan-AIqy_large.jpg
Kecelakaan Beruntun 6 Kendaraan di Subang, 3 Orang Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/337/3175448//kakorlantas_polri_irjen_agus_suryonugroho-1YuR_large.jpg
Turunkan Angka Kecelakaan, Kakorlantas Perkuat Digitalisasi Pelatihan Berkendara
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement