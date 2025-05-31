Truk Pasir Rem Blong Tabrak Pembatas Jalan di Tol Jakarta-Tangerang, Satu Orang Tewas

Truk Pasir Rem Blong Tabrak Pembatas Jalan di Tol Jakarta-Tangerang Satu, Orang Tewas (Foto Ilustrasi: Freepik)

JAKARTA - Kecelakaan tunggal sebuah truk bermuatan pasir terjadi di ruas Tol Jakarta-Tangerang arah Kebon Jeruk, Sabtu (31/5/2025) siang. Akibat insiden itu satu orang tewas di tempat kejadian.

“Dari kecelakaan laka tunggal tersebut korban meninggal dunia 1 orang kenek truk,” kata Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Komarudin, kepada wartawan.

Komarudin mengatakan, kendaraan dengan nomor polisi B 9491 KYW itu kecelakaan diduga akibat mengalami rem blong dan menabrak pembatas jalan tau guardrail.

“Truk mengangkut pasir tepatnya di layang Gelong dari arah Grogol menuju Tol Kebon Jeruk melintasi layang di atas. Truk meluncur ke bawah diduga remnya blong kemudian menabrak guardrail sekitar 20 meter guardil dan truknya terbalik hingga tumpahkan pasir,” tuturnya.

Tumpahan pasir dari truk tersebut menutup seluruh akses jalan layang Gelong dari arah Grogol menuju Kebon Jeruk. Akibatnya, terjadi kepadatan arus lalu lintas dari arah timur Semanggi sampai ke Grogol.

“Di TKP saat ini sedang dilakukan upaya pengalihan arus lalu lintas untuk persiapan evakuasi truk yang terbalik tadi. Penutupan akan dilakukan akses tol dari arah Semanggi menuju Kebon Jeruk kita luruskan menggunakan Tol Bandara,” tutupnya.

(Angkasa Yudhistira)