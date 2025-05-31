Pramono Anung: Saya Jadi Pemimpin untuk Semua Agama

JAKARTA - Gubernur Jakarta, Pramono Anung menghadiri perayaan hari ulang tahun ke-75 Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI) di Gereja Kristen Indonesia (GKI), Pondok Indah, Jakarta Selatan, Sabtu (31/5). Dalam kesempatan itu, ia mengingat PGI untuk tetap menjaga kesejukan dan toleransi di tengah masyarakat.

"Bagi saya pribadi yang paling penting dan terpenting adalah bagaimana kita semua beperan serta menjaga kesejukan kedamaian, rasa toleransi dan betul-betul saya ingin ini menjadi bagian utama dalam kepemimpinan saya di Jakarta," ucap Pramono saat memberikan sambutan, Sabtu (31/5/2025).

Pramono juga berjanji selama kepemimpinannya di Jakarta akan menjadi pemimpin semua umat agama, golongan dan kelompok. Ia mengatakan akan memperlakukan semuanya dengan baik tanpa melihat latar belakang masyarakat.

"Berulang kali saya mengatakan bahwa kalau saya jadi pemimpin di Jakarta, tentunya saya akan menjadi pemimpin buat semua agama, semua golongan, semua kelompok, semua etnisitas, dan saya betul-betul perlakukan dengan baik," tutur dia.

Pramono dalam kesempatan itu juga meminta PGI untuk memberikan nama agar menjadi anggota Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Jakarta. Ia meyakini FKUB akan menjadi pintu untuk menjaga rasa aman antarumat beragama di Jakarta.