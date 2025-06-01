Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

PDIP: Koruptor Pengkhianat Pancasila!

Felldy Utama , Jurnalis-Minggu, 01 Juni 2025 |14:44 WIB
PDIP: Koruptor Pengkhianat Pancasila!
PDIP: Koruptor Pengkhianat Pancasila!
A
A
A

JAKARTA - PDI Perjuangan menegaskan, peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni, harus benar-benar diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya, memerangi praktik korupsi.

Ketua DPP PDIP Bidang Ideologi dan Kaderisasi, Djarot Syaiful Hidayat mengatakan, melawan korupsi adalah salah satu bentuk tindakan seorang berjiwa Pancasilais.

Demikian diutarakan Djarot saat menjadi inspektur upacara (Irup) Hari Lahir Pancasila 1 Juni yang digelar DPP PDIP.

"Mereka-mereka yang korupsi sampai miliaran dan puluhan miliar bahkan ratusan miliar itu adalah mereka mereka bukan seorang Pancasilais mereka pengkhianat dari pancasila," kata Djarot di halaman masjid At-Taufiq, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Minggu (1/6/2025).

"Mereka-mereka yang menguasai tambang beribu-ribu hektar dan menyengsarakan rakyat dan merusak lingkungan itu adalah pengkhianat Pancasila, maka itu juga harus kita lawan," ujarnya menegaskan.

Djarot mengingatkan, banyak sekali ketimpangan-ketimpangan yang ada di antara anak Bangsa saat ini.

 

Halaman: 1 2
1 2
      
