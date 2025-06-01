Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Update! Korban Tewas Longsor Gunung Kuda Bertambah Jadi 18 Orang, 7 Masih Dicari

Muslimin , Jurnalis-Minggu, 01 Juni 2025 |15:57 WIB
Update! Korban Tewas Longsor Gunung Kuda Bertambah Jadi 18 Orang, 7 Masih Dicari
Longsor Gunung Kuda, Cirebon, Jawa Barat longsor (Foto: Muslimin/Okezone)
A
A
A

CIREBON - Tim gabungan kembali menemukan satu jenazah korban longsor di lokasi tambang Gunung Kuda, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Minggu (1/6/2025). Penemuan ini menambah jumlah korban yang berhasil dievakuasi menjadi 18 orang dari total 25 korban yang dilaporkan tertimbun material longsor.

Komandan Kodim 0620/Kabupaten Cirebon Letkol Inf Mukhammad Yusron mengatakan, jenazah yang ditemukan pada hari ketiga proses evakuasi bernama Nalo Sanjaya (53).

"Tepatnya tadi pukul 10.41 WIB, Alhamdulillah kami berhasil menemukan satu lagi jenazah atas nama Nalo Sanjaya,” ujar Yusron.

Menurutnya, pencarian hari ini difokuskan di sektor tengah, antara sektor A dan B, dekat batu besar yang diduga menjadi tempat para pekerja berkumpul saat longsor terjadi. Proses pencarian turut dibantu anjing pelacak milik Polri, setelah tercium aroma jenazah di sekitar lokasi tersebut.

“Dari delapan korban yang kemarin masih dicari, kini tersisa tujuh orang,” tambahnya.

 

Halaman:
1 2
      
