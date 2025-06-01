Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Breaking News! Dua Orang Ditetapkan Tersangka Longsor Gunung Kuda Cirebon

Muslimin , Jurnalis-Minggu, 01 Juni 2025 |16:26 WIB
Breaking News! Dua Orang Ditetapkan Tersangka Longsor Gunung Kuda Cirebon
Polisi tetapkan tersangka longsor Gunung Kuda, Cirebon, Jawa Barat (Foto: Muslimin/Okezone)
A
A
A

CIREBON - Kepolisian Resor Kota (Polresta) Cirebon menetapkan dua tersangka kasus longsor di kawasan pertambangan Gunung Kuda, Desa Cipanas, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Keduanya yakni AK, Ketua Koperasi Al Azhariyah, dan AR, Kepala Teknik Tambang sekaligus pengawas kegiatan operasional. 

Mereka diduga mengabaikan peringatan dari Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Cirebon yang melarang aktivitas penambangan sejak Januari 2025. Saat ini, ditemukan 18 korban tewas ditemukan dalam kejadian longsot tersebut.

"Penyidik telah memeriksa delapan orang saksi dan dari hasil pemeriksaan tersebut, ditetapkan dua tersangka yang bertanggung jawab atas kegiatan tambang ilegal yang berujung pada longsor,” ujar Kapolresta Cirebon, Kombes Pol Sumarni, Minggu (1/6/2025).

Tersangka AK disebut mengetahui larangan aktivitas tambang karena tidak memiliki Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB). Namun, tetap memerintahkan kegiatan penambangan tanpa mengindahkan peraturan keselamatan kerja (K3). Bahkan, ia telah menerima surat peringatan untuk menghentikan seluruh kegiatan, namun tidak ditindaklanjuti.

Sementara tersangka AR turut bertanggung jawab karena melanjutkan operasional tambang. Padahal, mengetahui ada surat larangan dan peringatan resmi.

“AK tidak hanya mengabaikan larangan, tapi juga secara aktif memerintahkan AR untuk terus menjalankan kegiatan tambang tanpa memperhatikan aspek keselamatan,” katanya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/340/3187442/pemerintah-Oc0q_large.jpg
Banjir dan Longsor Sumut, 4 Jenazah Wanita Ditemukan di Desa Sibalanga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/340/3186805/longsor_di_tapanuli_utara-gpcB_large.jpg
Tim SAR Temukan Korban Longsor di Proyek PLTM Aek Sibundong Tapanuli Utara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/340/3186429/wali_kota_sibolga-Zo1B_large.jpg
Wali Kota Sibolga Hilang Kontak, Terakhir Beri Kabar Terjebak Longsor di Tapanuli Tengah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/337/3185921/longsor_banjarnegara-NTQj_large.jpg
Operasi Pencarian Dihentikan, 11 Korban Longsor Banjarnegara Tidak Ditemukan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/337/3185701/longsor-sBWq_large.jpg
Operasi SAR Terakhir, Pencarian Korban Longsor Banjarnegara Difokuskan di Sektor C
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/337/3185651/longsor-0m7j_large.jpg
916 Personel Gabungan Dikerahkan Cari 16 Korban Longsor Banjarnegara
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement