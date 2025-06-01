Hari Lahir Pancasila, Momentum Memperkuat Persatuan dan Kesatuan Bangsa

JAKARTA – Peringatan lahirnya Pancasila 1 Juni harus menjadi momentum untuk mengingat kembali dan mengamalkan nilai-nilai luhur ideologi. Salah satunya dengan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa di tengah keberagaman.

"Dalam semangat Pancasila, mari kita jalin kesatuan dan kedamaian demi masa depan yang lebih cerah. Selamat Hari Lahir Pancasila,” ujar Ketua Umum Laskar Merah Putih (LMP) Arsyad Cannu, Minggu (1/6/2025).

Cannu mengatakan, lahirnya Pancasila merupakan momen bersejarah. Bukan hanya sebagai falsafah dan dasar negara, serta pemersatu segala perbedaan. Namun, landasan yang kokoh bagi pembangunan Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

"Pancasila menjadi pemandu bangsa Indonesia. Selama itu pula Pancasila bertahan dan tumbuh di tengah deru ombak ideologi-ideologi lain yang berusaha menggesernya,” katanya.