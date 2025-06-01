Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

157 Ribu Kendaraan Kembali ke Jabotabek pada H+2 Libur Panjang Kenaikan Yesus Kristus

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Minggu, 01 Juni 2025 |17:19 WIB
157 Ribu Kendaraan Kembali ke Jabotabek pada H+2 Libur Panjang Kenaikan Yesus Kristus
Gerbang Tol Cikatama I (Foto: Dok Jasamarga)
A
A
A

JAKARTA - Corporate Communication and Community Development Group Head Jasa Marga, Lisye Octaviana menyebutkan, 157 ribu kendaraan kembali ke Jabotabek pada H+2 Hari Kenaikan Yesus Kristus atau Sabtu, 31 Mei 2025. Puncak arus balik diprediksi terjadi pada hari ini, Minggu (1/6/2025).

"Tercatat sebanyak 157.763 kendaraan kembali ke wilayah Jabotabek pada periode H+2 Hari Kenaikan Yesus Kristus atau pada Sabtu, 31 Mei 2025," ujarnya, Minggu.

Menurutnya, jumlah tersebut merupakan angka kumulatif arus lalu lintas (lalin) dari empat Gerbang Tol (GT) Utama, yaitu GT Cikupa (dari arah Merak), GT Ciawi (dari arah Puncak), dan GT Cikampek Utama (dari arah Trans Jawa) dan GT Kalihurip Utama (dari arah Bandung). Total volume lalin yang kembali ke wilayah Jabotabek ini naik 12,2% jika dibandingkan lalin normal.

"Poyeksi puncak arus lalin menuju Jabotabek pada periode libur panjang Hari Kenaikan Yesus Kristus 2025 akan terjadi pada hari ini, Minggu, 1 Juni 2025 yaitu sebesar 183.729 kendaraan atau naik 7,21% terhadap normal," katanya.

Ia menambahkan, distribusi lalu lintas kembali ke Jabotabek dari ketiga arah, yaitu mayoritas sebanyak 72.996 kendaraan (46,3%) dari arah Timur (Trans Jawa dan Bandung), 43.659 kendaraan (27,7%) dari arah Barat (Merak) dan 41.108 kendaraan (26,1%) dari arah Selatan (Puncak). Adapun rincian distribusi lalin adalah sebagai berikut:

Arah Timur (Trans Jawa dan Bandung) 

- Lalin kembali ke Jabotabek dari arah Trans Jawa melalui GT Cikampek Utama Jalan Tol Jakarta-Cikampek adalah sebanyak 33.044 kendaraan, naik sebesar 22,2% dari lalin normal.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/07/338/3168302/tol-ak01_large.jpg
Libur Panjang Usai, Ribuan Kendaraan Mulai Kembali ke Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/07/338/3168284/ragunan-3ZCy_large.jpg
Akhir Pekan, Lebih dari 10 Ribu Warga Wisata ke Ragunan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/07/338/3168231/kecelakaan-vtXW_large.jpg
Libur Maulid Nabi, 92 Ribu Kendaraan Menuju Wilayah Timur Trans Jawa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/05/337/3167990/tol_cikatama-HpM2_large.jpg
Libur Maulid Nabi, 50 Ribu Kendaraan Menuju Timur Trans Jawa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/05/338/3167940/libur_maulid_nabi-PFlw_large.jpg
Libur Maulid Nabi, 184 Ribu Kendaraan Tinggalkan Jabotabek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/338/3163311/lalu_lintas-XxbE_large.jpg
Libur HUT Ke-80 RI, Arus Lalin Kendaraan Keluar Jakarta Melonjak 
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement