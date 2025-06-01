157 Ribu Kendaraan Kembali ke Jabotabek pada H+2 Libur Panjang Kenaikan Yesus Kristus

JAKARTA - Corporate Communication and Community Development Group Head Jasa Marga, Lisye Octaviana menyebutkan, 157 ribu kendaraan kembali ke Jabotabek pada H+2 Hari Kenaikan Yesus Kristus atau Sabtu, 31 Mei 2025. Puncak arus balik diprediksi terjadi pada hari ini, Minggu (1/6/2025).

"Tercatat sebanyak 157.763 kendaraan kembali ke wilayah Jabotabek pada periode H+2 Hari Kenaikan Yesus Kristus atau pada Sabtu, 31 Mei 2025," ujarnya, Minggu.

Menurutnya, jumlah tersebut merupakan angka kumulatif arus lalu lintas (lalin) dari empat Gerbang Tol (GT) Utama, yaitu GT Cikupa (dari arah Merak), GT Ciawi (dari arah Puncak), dan GT Cikampek Utama (dari arah Trans Jawa) dan GT Kalihurip Utama (dari arah Bandung). Total volume lalin yang kembali ke wilayah Jabotabek ini naik 12,2% jika dibandingkan lalin normal.

"Poyeksi puncak arus lalin menuju Jabotabek pada periode libur panjang Hari Kenaikan Yesus Kristus 2025 akan terjadi pada hari ini, Minggu, 1 Juni 2025 yaitu sebesar 183.729 kendaraan atau naik 7,21% terhadap normal," katanya.

Ia menambahkan, distribusi lalu lintas kembali ke Jabotabek dari ketiga arah, yaitu mayoritas sebanyak 72.996 kendaraan (46,3%) dari arah Timur (Trans Jawa dan Bandung), 43.659 kendaraan (27,7%) dari arah Barat (Merak) dan 41.108 kendaraan (26,1%) dari arah Selatan (Puncak). Adapun rincian distribusi lalin adalah sebagai berikut:

Arah Timur (Trans Jawa dan Bandung)

- Lalin kembali ke Jabotabek dari arah Trans Jawa melalui GT Cikampek Utama Jalan Tol Jakarta-Cikampek adalah sebanyak 33.044 kendaraan, naik sebesar 22,2% dari lalin normal.