Gunung Ibu Erupsi, Semburkan Abu Vulkanik Setinggi 500 Meter

JAKARTA - Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) melaporkan terjadi erupsi Gunung Ibu di Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara, pada Minggu (1/6/2025). Abu vulkanik menyembur setinggi 500 meter di atas puncak.

"Terjadi erupsi Gunung Ibu pada Minggu, 1 Juni 2025, pukul 00:51 WIT. Tinggi kolom letusan teramati ± 500 m di atas puncak (± 1.825 m di atas permukaan laut)," tulis keterangan petugas pos pantau gunung Ibu, Axl Roeroe dalan keterangan, Minggu.

Saat erupsi, kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal ke arah barat daya. Erupsi terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 28 mm dan durasi 32 detik.

Masyarakat di sekitar Gunung Ibu dan Dimin diimbau tidak beraktivitas dalam radius Km dan perluasan sektoral berjarak 3,5 km ke arah bukaan kawah di bagian utara dari kawah aktif gunung.

"Jika terjadi hujan abu, masyarakat yang beraktivitas di luar rumah disarankan untuk menggunakan pelindung hidung, mulut (masker) dan mata (kacamata)," sambungnya.

Seluruh pihak juga diminta agar menjaga kondusivitas suasana di masyarakat, dengan menyebarkan narasi bohong dan tidak terpancing isu-isu yang tidak jelas sumbernya. Ia menyarankan masyarakat untuk selalu mengikuti arahan dari pemerintah daerah.

