HOME NEWS NASIONAL

Soal Survei Indikator, Projo Klaim Publik Kian Yakin Ijazah Jokowi Asli

Arief Setyadi , Jurnalis-Minggu, 01 Juni 2025 |19:08 WIB
Soal Survei Indikator, Projo Klaim Publik Kian Yakin Ijazah Jokowi Asli
Ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Foto: Dok)
A
A
A

JAKARTA – Mayoritas responden percaya terhadap keaslian ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) sebagaimana hasil survei Indikator Politik Indonesia. Angkanya mencapai 66,9 persen, dan yang tidak percaya 19,1 persen. 

Menurut Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Relawan Pro Jokowi (Projo) Handoko, dari survei tersebut bisa dilihat perdebatan soal ijazah palsu merupakan sesuatu salah. Ia menghormati hasil survei Indikator Politik Indonesia karena semakin membuat publik yakin ijazah Jokowi asli.

"Kami menghormati apa pun hasil survei pendapat publik. Kami juga meyakini ijazah S1 Pak Jokowi asli atau tidak palsu," ujarnya, dikutip Minggu (1/6/2025).

Bareskrim Polri juga sudah melakukan rangkaian pemeriksaan dan uji lab forensik. Hasilnya pun menunjukkan ijazah suami Iriana itu asli. "Kasus tuduhan ijazah palsu sedang ditangani oleh Polri. Hasil penyelidikan memastikan ijazah S1 Pak Jokowi asli," imbuhnya.

Ia berharap, semua pihak yang meragukan bisa terbuka pikirannya soal apa yang diperdebatkan terkait ijazah palsu tidak terbukti. Kemudian, bagi mereka yang sempat melaporkan kasus tersebut dapat bertanggung jawab.

"Projo mendorong agar publik mendapatkan kejelasan dan kepastian dari penegak hukum. Para terlapor juga akan mempertanggungjawabkan tuduhannya," katanya.

(Arief Setyadi )

      
