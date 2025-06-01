Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Korban Tewas Longsor Gunung Kuda Cirebon Bertambah Jadi 19 Orang

Muslimin , Jurnalis-Minggu, 01 Juni 2025 |19:17 WIB
Korban Tewas Longsor Gunung Kuda Cirebon Bertambah Jadi 19 Orang
Longsor Gunung Kuda, Cirebon, Jawa Barat (Foto: Muslimin/Okezone)
A
A
A

CIREBON - Korban tewas akibat longsor tambang di Gunung Kuda, Dukupuntang, Cirebon, Jawa Barat kembali ditemukan. Sehingga total korban tewas menjadi 19 orang.

Korban ditemukan pada hari ketiga pencarian. Sebelumnya, ditemukan Nola Sanjaya (53) warga Desa Kedondong, Kecamatan Dukupuntang. Di hari yang sama, ditemukan Wahyu Galih Bin Warga (26) warga Desa Cipanas, Kecamatan Dukupuntang.

Usai menemukan dua korban, Tim SAR memutuskan untuk menghentikan proses pencarian korban karena khawatir masih terjadi longsor susulan.

Komandan Kodim (Dandim) 0620 Cirebon, Letkol Inf Mukhammad Yusron menuturkan, proses evakuasi terpaksa dihentikan dan dilanjut pada esok hari, Senin 2 Juni 2025. "Hari ini pencarian kita hentikan, longsoran terjadi beberapa kali jadi kami putuskan untuk berhenti mencari," tuturnya, Minggu (1/6/2025).

 

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita news lainnya
