Orangtua Christiano Pengemudi BMW yang Tabrak Mahasiswa UGM Minta Maaf

JAKARTA – Setia Budi Tarigan, orangtua Christiano Pengarapenta Pengidahan Tarigan meminta maaf atas meninggalnya Argo Ericho Achfandhi. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) angkatan 2024 itu meninggal tertabrak mobil BMW yang dikemudikan Christiano.

“Saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya karena baru saat ini memberikan penjelasan atas berita-berita yang berkembang terkait musibah kecelakaan mobil anak saya,” ujarnya, Minggu (1/6/2025).

Ia mengaku baru menyampaikan permohonan maaf atas kecelakaan di Jalan Palagan, Sleman itu karena menghormati keluarga almarhum yang sedang berduka dalam melewati masa berkabung ini. Selain itu, masih harus melakukan pendampingan Christiano menjalani pemeriksaan di kepolisian karena masih trauma.

“Dari lubuk hati yang paling dalam, izinkan kami menyampaikan turut berduka cita sedalam-dalamnya kepada Ibu Melina dan keluarga yang telah kehilangan ananda Argo. Sungguh kami tidak mengharapkan sama sekali kejadian ini,” imbuhnya.

Budi pun menceritakan kronologi awal dirinya mendapat kabar peristiwa kecelakaan itu. Ia mengatakan, usai mendapat telepon dari anaknya sekitar jam 1.15 WIB, Sabtu 24 Mei 2025, langung berangkat ke Yogyakarta pagi-pagi.

“Setibanya di Yogya, saya langsung menuju Polresta Sleman untuk bertemu dengan putera saya Christiano,” ujarnya.

Selanjutnya, Budi menuju RS Bhayangkara untuk memberikan penghormatan kepada almarhum Argo. Melalui perantara bapak kos Argo, ia diperkenankan langsung berbicara dengan Ibunda Argo, Meiliana. Ia menyampaikan belasungkawa dan meminta izin untuk mengurus jenazah Argo hingga pemberangkatannya ke rumah duka di Cilodong, Depok.