Dituding Beri Uang Damai, Orangtua Pengemudi BMW Penabrak Mahasiswa UGM: Tidak Benar!

JAKARTA - Setia Budi Tarigan, orangtua Christiano Pengarapenta Pengidahan Tarigan menepis kabar memberikan uang damai kepada keluarga Argo Ericho Achfandhi, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) yang tewas ditabrak anaknya. Kabar itu mencuat seiring hujatan terhadap dirinya dan Christiano.

“Informasi itu tidak benar, kami belum pernah melakukan pembicaraan dengan keluarga almarhum ananda Argo tentang hal itu, melainkan baru sebatas mengenai pemulangan jenazah sampai pada pemakaman,” katanya, Minggu (1/6/2025).

Argo yang merupakan mahasiswa UGM angkatan 2024 itu meninggal tertabrak mobil BMW yang dikemudikan Christiano. Budi pun memastikan, anaknya tidak dalam pengaruh alkhohol saat terjadi kecelakaan.

“Perlu saya tegaskan bahwa ketika mengemudi, kondisi Christiano bersih dari pengaruh alkohol, obat-obatan dan narkotika. Dan hal ini sudah dibuktikan oleh hasil test urine-nya yang semuanya negatif. Namun, kondisi yang serba mendadak itulah, yang menyebabkan kecelakaan ini terjadi,” imbuhnya.