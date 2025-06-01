Longsor Gunung Kuda Cirebon, BNPB: 19 Orang Tewas, 6 Masih dalam Pencarian

JAKARTA - BNPB menyampaikan Tim SAR gabungan masih melakukan upaya pencarian korban hilang lain akibat longsor Gunung Kuda di Desa Cipanas, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Hingga Minggu (1/6/2025) pukul 17.00 WIB, 19 orang dievakuasi dalam kondisi tak bernyawa.

"Berdasarkan data yang diterima tercatat 19 korban meninggal dunia dan enam warga masih dalam pencarian Tim SAR gabungan," kata Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, Minggu.

Dua korban yang baru saja ditemukan berhasil diidentifikasi bernama, Nalo Sanjaya (53) dan Wahyu Galih (26) asal Kabupaten Cirebon. Selain menimbulkan korban jiwa, dampak longsoran itu juga menyebabkan kerugian materiil, tercatat sebanyak empat unit alat berat ekskavator dan empat unit mobil truk tertimbun longsor.

Operasi pencarian dan penyelamatan korban masih menjadi prioritas penanganan darurat saat ini. Tim gabungan yang terdiri dari BPBD Kabupaten Cirebon, TNI, Polri, Basarnas, relawan, dan warga.