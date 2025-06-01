PPP Memanas Buntut Rommy Singgung Pengetahuan Kader Tingkat DPC

JAKARTA – Internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memanas usai Ketua Majelis Pertimbangan PPP M Romahurmuziy alias Rommy menyinggung pengetahuan kader tingkat dewan pimpinan cabang (DPC). Pernyataan Rommy menuai kritik.

Ketua DPC PPP Jakarta Barat Wahyudin, meminta Rommy belajar politik lagi, karena manuvernya untuk menjaring pihak luar sebagai pengurus PPP pernah dilakukan. Kemudian, terbukti tidak berhasil membawa partai berlambang kakbah masuk parlemen.

"Rommy jangan sok pintar harus belajar politik lagi. Kan sudah dicoba untuk hadirkan orang luar, tokoh besar, tokoh populer," katanya, dikutip Minggu (1/6/2025).

Ia pun meragukan niat Rommy mencari calon ketua umum dari eksternal PPP dan menduga ada kepentingannya sendiri. Selain itu, ia meyakini sejumlah nama yang disodorkan masih memiliki rasa malu, masa tiba-tiba menjadi ketua umum partai orang.

"Saya yakin tokoh-tokoh itu punya malu. Masa tiba-tiba jadi Imam di rumah atau partai orang," katanya.