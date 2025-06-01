Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Badan Geologi: Aktivitas Vulkanik Gunung Dukono Berstatus Waspada

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Minggu, 01 Juni 2025 |22:36 WIB
Badan Geologi: Aktivitas Vulkanik Gunung Dukono Berstatus Waspada
Gunung Dukono (Foto: PVMBG)
JAKARTA - Badan Geologi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyampaikan aktivitas vulkanik Gunung Dukono berada pada status level II (Waspada).

"Aktivitas vulkanik Gunung Dukono di Pulau Halmahera, Provinsi Maluku Utara, masih tinggi dan berada pada status level II," kata Kepala Badan Geologi M Wafid, Minggu (1/6/2025).

Berdasarkan data yang diperoleh, Gunung Dukono tercatat mengalami erupsi magmatik eksplosif yang cukup intensif sejak awal 2025. Frekuensi letusan harian berkisar antara 60 hingga 394 kali, dan rata-rata mencapai 227 kali per hari. 

"Ketinggian kolom letusan tercatat mencapai antara 200 hingga 2.500 meter di atas puncak gunung," sambungnya.

Erupsi terbaru berlangsung dari 31 Mei hingga 1 Juni 2025. Kolom letusan teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal dan ketinggian antara 1.500 hingga 1.900 meter di atas puncak. 

"Arah sebaran abu condong ke arah barat hingga barat laut, sehingga perlu diwaspadai wilayah permukiman dan Kota Tobelo berisiko terdampak hujan abu vulkanik," ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
