Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kejagung Usut Korupsi Sritex Dinilai Tepat untuk Bongkar Aspek Pidana

Arief Setyadi , Jurnalis-Minggu, 01 Juni 2025 |22:47 WIB
Kejagung Usut Korupsi Sritex Dinilai Tepat untuk Bongkar Aspek Pidana
Kejagung (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) tengah mengusut dugaan korupsi terkait pemberian fasilitas kredit dari sejumlah bank kepada PT Sri Rejeki Isman (Sritex). Dalam kasus ini, sudah ada tiga orang tersangka.

Pakar hukum Universitas Brawijaya, Aan Eko Widiarto menegaskan, kasus kepailitan dan tindak pidana korupsi merupakan dua hal yang berbeda. Kepailitan merupakan persoalan perdata yang berkaitan dengan hukum korporasi, sementara korupsi termasuk ranah hukum pidana. Meski, penanganan perkara keduanya bisa berjalan secara paralel.

"Dua hal ini adalah hal yang berbeda. Karena kalau pailit yang memang benar-benar pailit tidak ada unsur pidana banyak juga, memang unsurnya pailit. Tapi juga ada yang pailit disertai unsur tidak pidana, yang juga terjadi di Sritex,” ujar Aan, Minggu (1/6/2025).

Ia menilai langkah Kejagung yang memproses dugaan pidana dalam kasus ini sudah tepat, karena aspek perdatanya sendiri sudah ditangani melalui mekanisme kepailitan. Aan menambahkan, jika benar kepailitan Sritex dipicu praktik korupsi, maka dalam kasus tersebut perlu diusut secara pidana.

“Ya tidak ada masalah (perdata dan pidana diusut bersamaan). Ini kan kasus pidananya saya mengikuti ya, mengikuti dalam proses pailitnya ini. Jadi, ini bisa menjadi salah satu modus, dengan adanya pailit itu kemudian mengakibatkan adanya unsur pidana di dalamnya,” katanya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/337/3175936/kejagung-z9qU_large.jpg
Kejagung Sita Aset Eks Dirut Sritex Senilai Rp20 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/12/337/3169499/viral-0rSY_large.jpg
Breaking News! 2 Bos Sritex Lukminto Bersaudara Ditetapkan Tersangka TPPU
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/01/337/3151787/kejagung-3Eyg_large.jpg
Kejagung Geledah Kantor dan Rumah Bos Sritex, Sita Uang Miliaran Rupiah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/24/337/3149777/sritex-FlWZ_large.jpg
Diperiksa Kejagung, Bos Sritex Ngaku Dicecar 25 Pertanyaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/23/337/3149561/kejagung_kembali_periksa_dirut_sritex_terkait_kasus_pemberian_kredit-G54d_large.jpg
Kejagung Kembali Periksa Dirut Sritex Terkait Kasus Pemberian Kredit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/17/337/3148205/korupsi-i5QW_large.jpg
Kejagung Diminta Audit Forensik Aset Tersangka Korupsi Sritex
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement