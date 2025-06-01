Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pemilik Toko di Bekasi Tewas Bersimbah Darah, Diduga Korban Pembunuhan

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Minggu, 01 Juni 2025 |01:24 WIB
Pemilik Toko di Bekasi Tewas Bersimbah Darah, Diduga Korban Pembunuhan
Pemilik Toko di Bekasi Tewas Bersimbah Darah, Diduga Korban Pembunuhan (Foto: Isitimewa)
A
A
A

BEKASI - Pemilik Toko sembako tewas bersimbah darah di tempat usahanya, Jalan Raya Jatimakmur, Pondok Gede, Kota Bekasi, pada Sabtu (31/5/2025). Pria yang akrab disapa Koh Alex diduga jadi korban pembunuhan.

Warga sekitar, Mamat menceritakan jenazah Alex pertama kali ditemukan oleh istrinya pada siang hari. Saat itu istri Alex mencoba menghubungi suami, namun panggil tersebut tak dijawab oleh korban.

"Informasi dari istrinya, ada telpon ke sini dulu, kok ga diangkat-angkat ditelpon langsung lah itu orang toko ke istrinya gitu, istrinya dateng ke sini barulah ketahuan itu," ujar Mamat di lokasi kejadian, Sabtu (31/5/2025).

Dia menyebut bahwa jenazah Koh Alex ditemukan di kamar mandi toko tersebut. Jenazah sepengatahuan ditemukan dalam kondisi bersimbah darah dan ditutupi kardus.

"Ada bercak darahnya. Itu di kamar mandi," ujarnya.

Setiap hari toko milik Koh Alex kata dia buka pukul 08.00 WIB. Bahkan pagi saat kejadian, pegawai Koh Alex sudah mendatangi toko, namun dikarenakan belum buka mereka akhirnya memutuskan untuk pulang.

 

