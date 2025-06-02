Gempa M4,6 Guncang Agam Terasa hingga Padang

JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan Magnitudo 4,6 mengguncang wilayah Lubuk Basung, Agam, Sumatera Barat, pada Minggu (1/6/2025).

BMKG menyebutkan, gempa terjadi sekira pukul 23.13 WIB. Pusat gempa berada di laut 21 Km barat daya Lubuk Basung-Agam.

"Kedalaman 83 Kilometer," tulis BMKG melalui laman resminya,

Lokasi koordinat gempa 0,46 LS-99,91 BT. Guncangan gempa juga dirasakan di Padang dan Padang Panjang.

Belum diketahui ada tidaknya dampak yang ditimbulkan akibat gempa tersebut.

(Arief Setyadi )