HOME NEWS NASIONAL

Terekam CCTV, Ini Penampakan Aksi Brutal KKB Teroris Serang Petugas Lapas Nabire dengan Parang

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Senin, 02 Juni 2025 |19:44 WIB
Terekam CCTV, Ini Penampakan Aksi Brutal KKB Teroris Serang Petugas Lapas Nabire dengan Parang
Ini Penampakan Aksi Brutal KKB Teroris Serang Petugas Lapas Nabire dengan Parang/ist
A
A
A

PAPUA –  Aksi narapidana yang melarikan diri dari Lapas Kelas IIB Nabire, Papua Tengah, terekam CCTV. Total 19 narapidana kabur, diantaranya adalah anggota Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua.

Sebelumnya, mereka menyerang petugas lapas yang berjaga dengan parang. Sebanyak tiga petugas lapas terluka dan telah dievakuasi ke RSUD Nabire untuk mendapatkan penanganan medis.

Dalam tayangan yang dilihat Okezone, mereka menerobos keluar lapas dengan membawa parang dan kayu. Sejumlah petugas berusaha menahan narapidan yang melarikan diri.

Salah satu narapidana yang kabur adalah Anan Nawipa anggota KKB yang terlibat penembakan terhadap Danramil Aradide Lettu Oktovianus Sogelrey pada April 2024 silam.

“Serangan itu menyebabkan tiga petugas mengalami luka,” kata Kaops Damai Cartenz, Brigjen Pol Faizal Ramadhani dalam keterangannya Senin (2/6/2025).

Faizal menjelaskan, aksi pelarian  bermula saat salah satu napi Ardianus Kogoya secara tiba-tiba menyerang petugas menggunakan parang yang disembunyikan di balik punggung.

“Parang tersebut diduga berasal dari dalam lapas dan biasa digunakan untuk memotong kayu bakar,"ujar Faizal.

 

Halaman:
1 2
      

