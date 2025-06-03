Bursa Caketum PPP, Gus Rommy: Jokowi Tak Mau Masuk Partai

JAKARTA - Nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mencuat dalam bursa calon ketua umum (Caketum) Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Namun, suami Iriana itu tak ingin masuk partai politik.

Menurut Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) M Romahurmuziy, sikap Jokowi bukan karena sekadar masuk partai berlambang kakbah. "Pak Jokowi itu enggak mau masuk partai. Bukan soal masuk PPP," katanya, Senin (2/6/2025).

Pria yang karib disapa Gus Rommy itu menambahkan, Jokowi merupakan tipikal figur yang menghargai politik tokoh lain. "Ya itu mostly natural dan orangnya sangat menghargai politik per orangan. Karena dari situ kan berangkat maju jadi Capres dan itu berhasil," katanya.

"Jadi, memang dari awal nggak mau. Saya pun juga enggak pernah nawari juga," imbuhnya.

Sekadar informasi, nama Jokowi muncul dalam bursa Caketum PPP. Hal itu seperti diungkapkan Ketua Mahkamah Partai PPP Ade Irfan Pulungan.

Ade menyampaikan, internal partai tengah berkembang wacana dan usulan sejumlah figur yang akan memimpin PPP. Ia berkata, pemimpin yang diusulkan harus loyal dan mampu mengembalikan PPP ke dalam lingkaran kekuasaan, baik eksekutif maupun legislatif.

"Berangkat dari itu, muncul beberapa nama yang sudah beredar, dan juga muncul karena teman-teman PPP itu 10 tahun pemerintahan Pak Jokowi, banyak lakukan komunikasi, berdialog, diskusi, ya muncul lah nama beliau," kata Ade, Rabu 28 Mei 2025.

(Arief Setyadi )