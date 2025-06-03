Prabowo Kunjungi Resimen Kavaleri Berkuda Ronggolawe, Ada Apa?

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengunjungi Resimen Kavaleri Berkuda Ronggolawe, Pulomas, Jakarta 2 Juni 2025. Salah satunya untuk meninjau prajurit yang bertugas.

Kegiatan Prabowo diunggah lewat akun media sosial resmi Presiden Republik Indonesia @presidenrepublikindonesia dan ditautkan ke akun pribadinya @prabowo. "Presiden mengunjungi Resimen Kavaleri Berkuda Ronggolawe untuk meninjau langsung para prajurit yang bertugas, serta memastikan kualitas dan daya tahan kuda peliharaan yang menjadi bagian dari kekuatan kavaleri TNI," tulis unggahan yang dikutip, Selasa (3/6/2025).

Dalam kegiatan ini, Prabowo juga menyempatkan diri berdialog dengan para pelatih dan personel resimen, serta meninjau fasilitas pemeliharaan dan pelatihan berkuda.

Prabowo mengapresiasi dedikasi para prajurit dalam menjaga tradisi militer berkuda yang telah lama menjadi bagian dari sejarah TNI. Selain itu, ia menyampaikan dukungan terhadap pengembangan olahraga pacuan kuda sebagai bagian dari kebanggaan nasional, dengan harapan dapat mengukir prestasi di tingkat nasional maupun internasional.

"Presiden turut mengapresiasi dedikasi para prajurit dalam merawat tradisi militer berkuda, dan mendukung pengembangan prestasi olahraga pacuan kuda, baik di tingkat nasional maupun internasional," tulisnya.

Resimen Kavaleri Berkuda Ronggolawe merupakan bagian dari satuan operasional di bawah Pusat Kesenjataan Kavaleri Kodiklat TNI AD. Tugas Pokok satuan ini melaksanakan tugas operasi khususnya pengamanan yang tidak dibatasi oleh jaring jalan. Selain itu, menyelenggarakan tugas-tugas protokoler dan pengembangan olahraga berkuda nasional maupun Internasional.

