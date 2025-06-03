Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Kunjungi Resimen Kavaleri Berkuda Ronggolawe, Ada Apa?

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 03 Juni 2025 |06:27 WIB
Prabowo Kunjungi Resimen Kavaleri Berkuda Ronggolawe, Ada Apa?
Presiden Prabowo Subianto kunjungi resimen kavaleri berkuda (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengunjungi Resimen Kavaleri Berkuda Ronggolawe, Pulomas, Jakarta 2 Juni 2025. Salah satunya untuk meninjau prajurit yang bertugas.

Kegiatan Prabowo diunggah lewat akun media sosial resmi Presiden Republik Indonesia @presidenrepublikindonesia dan ditautkan ke akun pribadinya @prabowo. "Presiden mengunjungi Resimen Kavaleri Berkuda Ronggolawe untuk meninjau langsung para prajurit yang bertugas, serta memastikan kualitas dan daya tahan kuda peliharaan yang menjadi bagian dari kekuatan kavaleri TNI," tulis unggahan yang dikutip, Selasa (3/6/2025).

Dalam kegiatan ini, Prabowo juga menyempatkan diri berdialog dengan para pelatih dan personel resimen, serta meninjau fasilitas pemeliharaan dan pelatihan berkuda. 

Prabowo mengapresiasi dedikasi para prajurit dalam menjaga tradisi militer berkuda yang telah lama menjadi bagian dari sejarah TNI. Selain itu, ia menyampaikan dukungan terhadap pengembangan olahraga pacuan kuda sebagai bagian dari kebanggaan nasional, dengan harapan dapat mengukir prestasi di tingkat nasional maupun internasional.

"Presiden turut mengapresiasi dedikasi para prajurit dalam merawat tradisi militer berkuda, dan mendukung pengembangan prestasi olahraga pacuan kuda, baik di tingkat nasional maupun internasional," tulisnya.

Resimen Kavaleri Berkuda Ronggolawe merupakan bagian dari satuan operasional di bawah Pusat Kesenjataan Kavaleri Kodiklat TNI AD. Tugas Pokok satuan ini melaksanakan tugas operasi khususnya pengamanan yang tidak dibatasi oleh jaring jalan. Selain itu, menyelenggarakan tugas-tugas protokoler dan pengembangan olahraga berkuda nasional maupun Internasional.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187820/wakil_menteri_haji_dan_umrah_dahnil_anzar_simanjuntak-OjhG_large.jpg
Diakui Global, Sekjen Liga Muslim Dunia Puji Pengaruh Prabowo dalam Perdamaian Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187812/prabowo_subianto-djfL_large.jpg
Bertemu Prabowo, Sekjen Liga Muslim Dunia Sampaikan Duka untuk Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187756/presiden_prabowo-CLw5_large.jpg
Prabowo Cerita ke Ketua MPR China, Beri Nama Panda Asal Tiongkok Satrio Wiratama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/337/3187401/ketua_mpr_ahmad_muzani-j8wf_large.jpg
Presiden Prabowo Fokus Pulihkan 3 Provinsi Terdampak Bencana, Kerahkan Seluruh Kekuatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/337/3187353/banjir_dan_longsor_di_padangsidempuan-khQ4_large.jpg
Ketua MPR Ungkap Alasan Prabowo Belum Tetapkan Banjir Sumatera sebagai Bencana Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/337/3187320/ahmad_muzani-qAs8_large.jpg
Ketua MPR Temui Prabowo di Istana Sore Ini, Ada Apa?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement