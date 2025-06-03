Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gunung Semeru Meletus, Semburan Abu Vulkanik Capai 1.000 Meter di Atas Puncak

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 03 Juni 2025 |07:55 WIB
Gunung Semeru Meletus, Semburan Abu Vulkanik Capai 1.000 Meter di Atas Puncak
Gunung Semeru meletus (Foto: Dok PVMBG)
JAKARTA - Gunung Semeru erupsi pagi ini, Selasa (3/6/2025). Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) melaporkan semburan abu vulkanik mencapai 1.000 meter di atas puncak.

Gunung yang secara administratif terletak dalam dua kabupaten, yaitu Lumajang dan Malang, Jawa Timur itu masih berstatus waspada atau level II.

“Terjadi erupsi Gunung Semeru pada Selasa, 3 Juni 2025, pukul 05:55 WIB dengan tinggi kolom abu teramati ± 1000 m di atas puncak (± 4676 m di atas permukaan laut),” kata Petugas Pos Pengamatan Gunung, Liswanto.

Sementara itu, Liswanto mengatakan, kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas sedang ke arah utara. Saat laporan ini dibuat, erupsi masih berlangsung.

Liswanto mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan aktivitas apapun di sektor tenggara di sepanjang Besuk Kobokan, sejauh 13 km dari puncak (pusat erupsi).

 

