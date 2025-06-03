19 Napi dan KKB Teroris yang Kabur Buang Baju Tahanan Lari ke Hutan, Satgas Cartenz: Kita Kejar!

19 Napi dan KKB Teroris yang Kabur Buang Baju Tahanan dan Lari ke Hutan

JAKARTA – Satgas Damai Cartenz melakukan pengejaran terhadap 19 narapidana yang melarikan diri dari Lapas Kelas IIB Nabire, Papua Tengah. Akibat peristiwa tersebut, 3 petugas mengalami luka-luka.

Kaops Damai Cartenz, Brigjen Pol Faizal Ramadhan mengatakan, pihaknya telah mengerahkan tim gabungan untuk melakukan pengejaran.

“Kami tidak akan mentolerir aksi kekerasan dan pelarian ini, terlebih jika melibatkan jaringan KKB,” ujar Brigjen Pol Faizal Ramadhan, dikutip, Selasa (3/6/2025).

“Tim kami bersama jajaran Polda Papua Tengah dan instansi terkait saat ini terus melakukan pengejaran secara intensif. Semua napi yang kabur akan ditindak tegas sesuai prosedur,” sambungnya.

Dalam pengejaran tersebut, petugas menemukan pakaian yang digunakan saat dalam lapas. Polisi menduga mereka melarikan diri ke perbukitan.

“Para napi melarikan diri melalui area belakang lapas menuju kompleks KPR Pemda dan perbukitan. Di lokasi pelarian, ditemukan pakaian napi yang dibuang,” ujar dia.

Faizal melanjutkan, dari 19 narapidana yang kabur, 11 diantaranya merupakan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua.

“Dari jumlah tersebut, 11 orang diketahui merupakan bagian dari Kelompok Kriminal Bersenjata yang berasal dari wilayah Puncak Jaya, Puncak, dan Paniai,” tandasnya.