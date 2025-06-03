Profil Resimen Kavaleri Berkuda yang Didatangi Prabowo, Tumpas G30SPKI hingga Palagan Timor

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyambangi Resimen Kavaleri Berkuda Ronggolawe, Pulomas, Jakarta Timur, Selasa (2/6/2025). Kedatangannya juga untuk meninjau prajurit yang bertugas.

Kegiatan Prabowo diunggah lewat akun media sosial resmi Presiden Republik Indonesia @presidenrepublikindonesia dan ditautkan ke akun pribadinya @prabowo.

Prabowo mengapresiasi dedikasi para prajurit dalam menjaga tradisi militer berkuda yang telah lama menjadi bagian dari sejarah TNI.

Selain itu, ia menyampaikan dukungan terhadap pengembangan olahraga pacuan kuda sebagai bagian dari kebanggaan nasional, dengan harapan dapat mengukir prestasi di tingkat nasional maupun internasional.

Sekadar informasi, Detasemen Kavaleri Berkuda (Denkavkud)/ Bala Turangga Cakti merupakan bagian dari Korps Kavaleri TNI AD yang merupakan satuan operasional di bawah Pusat Kesenjataan Kavaleri Kodiklat TNI AD.

Tugas pokoknya melaksanakan tugas operasi khususnya patroli pengamanan yang tidak dibatasi oleh jaring jalan, menyelenggarakan pembinaan dan pendidikan kuda militer dan personel, menyiapkan Satuan Kavaleri Berkuda untuk Kodam, serta menyelenggarakan tugas protokoler dan pengembangan olahraga Berkuda Nasional.