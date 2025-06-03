Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

PDIP: Kita Masih di Luar Pemerintahan!

Felldy Utama , Jurnalis-Selasa, 03 Juni 2025 |11:40 WIB
PDIP: Kita Masih di Luar Pemerintahan!
Pertemuan Prabowo dengan Megawati/ist
A
A
A

JAKARTA - Hubungan Prabowo Subianto dengan Megawati Soekarnoputri semakin menguat. Bahkan, beredar kabar PDIP akan bergabung ke dalam pemerintahan usai pertemuan keduanya beberapa waktu lalu.

Politikus PDIP, Guntur Romli tak menyoal jika adanya tafsir politik seperti itu. Menurutnya, analisis seperti ini sudah berkembang sejak silaturahim Prabowo ke kediaman Megawati pada momen halal bihalal beberapa waktu lalu.

"Tapi sampai saat ini posisi PDI Perjuangan tetap di luar pemerintahan. Kalaupun ada perubahan posisi itu nanti diputuskan di Kongres," kata Guntur Romli kepada Okezone, Selasa (3/6/2025).

Namun saat disinggung, apakah ada arahan Partai kepada seluruh kadernya untuk mendukung seluruh program pemerintah setelah pertemuan Megawati dengan Prabowo, Guntur menyebut jika hal itu sudah dilakukan jauh sebelum dilakukannya pertemuan.

"Sebelum pertemuan ini PDI Perjuangan kan memang mendukung program-program pemerintah kalau pro rakyat, kalau tidak kami kritisi," pungkasnya.

(Fahmi Firdaus )

      
