KPK Panggil Plt Irjen Kementan terkait TPPU SYL

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Pelaksana Tugas (Plt) Inspektur Kementerian Pertanian (Kementan), Tin Latifah pada Selasa (3/6/2025).

Tin Latifah dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menyeret eks Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL).

"Hari ini KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi dugaan TPK/TPPU di lingkungan Kementan," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo melalui keterangan tertulisnya, Selasa (3/6/2025).

Budi belum menyebutkan materi apa yang akan digali dari keterangan Tin Latifah. Budi hanya menyebutkan pemeriksaan tersebut akan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK.

Diketahui, SYL ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan).