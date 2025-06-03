Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Adian Singgung Peran Megawati Buat PDIP Jadi Parpol Terpopuler

Felldy Utama , Jurnalis-Selasa, 03 Juni 2025 |15:21 WIB
Adian Singgung Peran Megawati Buat PDIP Jadi Parpol Terpopuler
Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Adian Napitupulu/Antara
A
A
A

JAKARTA  - Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Adian Napitupulu menanggapi hasil survei terbaru dari Indonesia Political Option (IPO) yang menempatkan PDIP sebagai partai terpopuler. Hasil survei ini kata dia bukan hanya tentang elektabilitas, melainkan juga komitmen PDIP untuk terus membela kepentingan rakyat kecil.

Anggota Komisi V DPR ini mengatakan, hasil ini menjadi bukti nyata kepercayaan rakyat terhadap PDIP yang tetap kuat, sekaligus menunjukkan bahwa nilai-nilai perjuangan yang diwariskan oleh Bung Karno dan diperjuangkan oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri terus hidup di hati rakyat Indonesia.

"Kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh kader, simpatisan, dan rakyat Indonesia yang tetap mempercayai PDIP sebagai garda terdepan perjuangan keadilan sosial, demokrasi, dan kedaulatan bangsa," kata Adian, Selasa (3/6/2025).

Adian juga menyoroti peran sentral Ketua Umum Megawati Soekarnoputri bersama Sekjen Hasto Kristiyanto yang selalu mengingatkan bahwa PDIP bukan sekadar partai politik, melainkan rumah perjuangan bagi seluruh rakyat Indonesia yang menginginkan keadilan dan kemakmuran.

"Hasil survei ini membuktikan bahwa pesan Ibu Mega terus bergema. Rakyat melihat konsistensi PDIP dalam menolak politik transaksional, melawan oligarki, dan memperjuangkan kebijakan pro-rakyat seperti reforma agraria, pendidikan berkualitas, serta perlindungan terhadap UMKM," tegasnya.

Oleh karena itu, kepada seluruh kader PDIP, Adian berpesan agar hasil survei ini dijadikan sebagai cambuk untuk bekerja lebih keras.

 

Halaman:
1 2
      
