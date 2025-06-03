Prabowo Punya Informasi Lengkap soal Asing Biayai LSM

JAKARTA- Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO) Hasan Nasbi menjelaskan maksud dari pernyataan Presiden Prabowo Subianto terkait kekuatan asing membiayai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang diduga mengadu domba Indonesia.

Sebelumnya, pernyataan Presiden Prabowo ini diungkapkan ketika menyampaikan amanat dalam upacara peringatan Hari Lahir Pancasila yang dilaksanakan di halaman Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Senin 2 Juni 2025, kemarin.

Hasan menegaskan, Prabowo tidak menyebut seluruh LSM dibiayai oleh pihak asing. Namun, kata dia ada kelompok LSM yang justru kerap menyebarkan isu tak benar menyasar pemerintah Indonesia.

“Yang ditekankan oleh Bapak Presiden bukan seluruh LSM, bukan LSM secara keseluruhan. Tapi kelompok-kelompok yang selama ini merongrong persatuan, kelompok-kelompok yang selama ini mendiskreditkan pemerintah dengan menyebarkan isu-isu yang tidak benar,” kata Hasan di Kantor PCO, Jakarta, Selasa (3/6/2025).

Lebih lanjut, dia menyebut bahwa kelompok LSM yang kerap menyebarkan isu tidak benar kepada pemerintah itu berpotensi memecah belah bangsa Indonesia.

“Kelompok-kelompok yang mungkin selama ini juga diindikasikan mengadu domba, memecah belah persatuan kita,” ujarnya.