Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Panggil Menkes ke Istana, Bahas Covid-19 di Indonesia

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 03 Juni 2025 |16:46 WIB
Prabowo Panggil Menkes ke Istana, Bahas Covid-19 di Indonesia
Menkes Budi di Istana (foto: Okezone/Binti)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Kesehatan (Menkes), Budi Gunadi Sadikin (BGS) ke Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (3/6/2025). Menkes mengungkapkan pemanggilannya ini untuk membahas kasus Covid-19 di Indonesia.

“(Soal) Covid-19,” kata Menkes kepada awak media.

Lebih lanjut, Menkes mengatakan, bahwa kenaikan kasus Covid-19 di Indonesia masih kecil. “Kita amati kalau ada di Indonesia, kenaikannya itu masih kecil sekali. Masih di puluhan, itu sudah terlihat di pusat-pusat surveillance lah ada beberapa kita kasih,” paparnya.

Menkes juga mengungkapkan, kasus Covid-19 di luar negeri paling banyak sub varian Omicron. Dia pun meminta agar masyarakat tidak usah khawatir dengan kenaikan kasus Covid-19.

“Memang di luar negeri naik, tapi itu varianya subvarian omicron yang big, yang biasa. Jadi harusnya nggak usah khawatir,” tegasnya.

Sebelumnya, Juru Bicara Kemenkes Widyawati mengatakan bahwa pihaknya telah mendeteksi 72 kasus Covid-19 varian baru yang menjangkit masyarakat Indonesia sejak Januari 2025. Sebanyak 72 kasus tersebut terdeteksi berdasarkan hasil pemeriksaan 2.160 spesimen.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/43/3188192//prabowo_pastikan_indonesia_bangun_pusat_olahraga_nasional_seluas_500_hektar-MCIo_large.jpg
Demi Naikkan Prestasi, Prabowo Subianto Ingin Bangun Pusat Olahraga Nasional Seluas 500 Hektar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/337/3188132//presiden_prabowo_subianto-S9O0_large.jpg
Prabowo: Demokrasi Barat Belum Tentu Cocok untuk Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/337/3188125//presiden_prabowo_subianto-QC0h_large.jpg
Prabowo: Politik Adalah Kehendak Memperbaiki Kehidupan Rakyat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187820//wakil_menteri_haji_dan_umrah_dahnil_anzar_simanjuntak-OjhG_large.jpg
Diakui Global, Sekjen Liga Muslim Dunia Puji Pengaruh Prabowo dalam Perdamaian Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187756//presiden_prabowo-CLw5_large.jpg
Prabowo Cerita ke Ketua MPR China, Beri Nama Panda Asal Tiongkok Satrio Wiratama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187726//ketua_mpr_china_tiba_di_istana_merdeka-xUcC_large.jpg
Bertemu Presiden Prabowo, Ketua MPR China Wang Huning Tiba di Istana
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement