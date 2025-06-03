Prabowo Panggil Menkes ke Istana, Bahas Covid-19 di Indonesia

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Kesehatan (Menkes), Budi Gunadi Sadikin (BGS) ke Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (3/6/2025). Menkes mengungkapkan pemanggilannya ini untuk membahas kasus Covid-19 di Indonesia.

“(Soal) Covid-19,” kata Menkes kepada awak media.

Lebih lanjut, Menkes mengatakan, bahwa kenaikan kasus Covid-19 di Indonesia masih kecil. “Kita amati kalau ada di Indonesia, kenaikannya itu masih kecil sekali. Masih di puluhan, itu sudah terlihat di pusat-pusat surveillance lah ada beberapa kita kasih,” paparnya.

Menkes juga mengungkapkan, kasus Covid-19 di luar negeri paling banyak sub varian Omicron. Dia pun meminta agar masyarakat tidak usah khawatir dengan kenaikan kasus Covid-19.

“Memang di luar negeri naik, tapi itu varianya subvarian omicron yang big, yang biasa. Jadi harusnya nggak usah khawatir,” tegasnya.

Sebelumnya, Juru Bicara Kemenkes Widyawati mengatakan bahwa pihaknya telah mendeteksi 72 kasus Covid-19 varian baru yang menjangkit masyarakat Indonesia sejak Januari 2025. Sebanyak 72 kasus tersebut terdeteksi berdasarkan hasil pemeriksaan 2.160 spesimen.