DPR Tekankan Setiap Kebijakan Harus Berlandaskan HAM sebagai Wujud Realisasi Pancasila

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Andreas Hugo Pareira mengingatkan, setiap kebijakan harus berlandaskan Hak Asasi Manusia (HAM). Menurutnya, hal ini sebagai bentuk implementasi Pancasila.

Dari lima sila yang ada, ia berkata, Sila-2 yang berbunyi 'Kemanusiaan yang Adil dan Beradab' menjadi inti dari penghormatan terhadap martabat manusia, dan keadilan sosial di tengah kehidupan berbangsa.

"Sila Kedua adalah titik temu antara nilai-nilai luhur Pancasila dan prinsip-prinsip HAM. Setiap regulasi, setiap kebijakan yang dibuat, harus berpihak pada keadilan, menjunjung martabat manusia, dan menolak segala bentuk diskriminasi,” kata Andreas, Selasa (3/6/2025).

Andreas mengatakan, peringatan Hari Lahir Pancasila lebih dari sekadar seremonial tahunan. "Sebab momen ini menjadi dasar untuk meneguhkan pijakan sebagai bangsa yang berdaulat, dan berkeadaban di tengah arus perubahan global dan tekanan ideologi transnasional," tuturnya.

Andreas pun menegaskan, memperingati Pancasila bukan hanya memasang spanduk atau menggelar upacara saja. Apalagi hanya unggahan simbolis di media sosial.

“Yang paling utama adalah keberanian politik dan konsistensi moral untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi kerja nyata, baik dalam perundang-undangan, penganggaran, pengawasan, maupun pelayanan publik,” kata Andreas.