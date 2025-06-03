Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Pembentukan Kopdes Hampir Capai 80 Ribu, Ketua Pelaksana Satgas: Sesuai Target Presiden

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Selasa, 03 Juni 2025 |17:14 WIB
JAKARTA - Target pembentukan 80 ribu Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto telah mendekati target. Pemerintah membentuk 80 ribu Koperasi Merah Putih untuk menekan angka kemiskinan.

Koordinator Ketua Pelaksana Harian Satgas Nasional Percepatan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih Ferry Juliantono mengatakan, hasil ini memperlihatkan bahwa proses demokratis kekeluargaan dan gotong royong sesuai dengan prinsip koperasi.

"Pembentukan Kopdes sudah hampir 80 ribu sesuai target presiden," ujar Ferry Juliantono, di Jakarta, Selasa (3/6/2025).

Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) ini menambahkan, Satgas memiliki waktu sampai dengan akhir bulan Juni untuk selanjutnya membentuk Satgas di tingkat provinsi dan kabupaten kota yang akan secara bersama melakukan pendataan aset berupa optimalisasi tanah maupun bangunan yang dapat digunakan untuk Kopdes percontohan.

“Dengan adanya koperasi di 80 ribu desa di seluruh indonesia akan membebaskan rakyat pedesaan dari praktik rentenir, tengkulak dan pinjol dan menyediakan obat dan barang barang serta pelayanan kesehatan masyarakat,”bebernya.

 

