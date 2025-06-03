Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

KKB Pembunuh Berdarah Dingin Junius Waker Ikut Kabur dari Lapas Nabire, Penembak 4 Anggota TNI

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Selasa, 03 Juni 2025 |17:21 WIB
KKB Pembunuh Berdarah Dingin Junius Waker Ikut Kabur dari Lapas Nabire, Penembak 4 Anggota TNI
KKB Pembunuh Berdarah Dingin Junius Waker Ikut Kabur dari Lapas Nabire/ist
A
A
A

JAKARTA -  Anggota Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Junius Waker alias Lupa Waker, merupakan salah satu dari 19 narapidana yang kabur dari Lapas Kelas IIB Nabire, Papua Tengah. Akibat peristiwa tersebut, 3 petugas terluka.

“Kami tidak akan mentolerir aksi kekerasan dan pelarian ini, terlebih jika melibatkan jaringan KKB,” ujar  Kaops Damai Cartenz Brigjen Pol Faizal Ramadhan dikutip, Selasa (3/6/2025).

Junius Waker merupakan anggota KKB pimpinan Goliath Tabuni yang terlibat dalam beberapa aksi penembakan. Dia juga dikenal sebagai pembunuh berdarah dingin.

“Tim kami bersama jajaran Polda Papua Tengah dan instansi terkait saat ini terus melakukan pengejaran secara intensif. Semua napi yang kabur akan ditindak tegas sesuai prosedur,” tegasnya.

Catatan Okezone, Junius Waker terlibat dalam sejumlah penembakan. Pertama, terlibat penembakan mobil LWB  putih di MP 69 pada 3 November 2017.

Kedua, pada 27 Maret 2020, Lupa Waker terlibat penembakan terhadap Warga Negara Asing (WNA) di Kuala Kencana. Penembakan itu mengakibatkan satu orang meninggal dunia dan dua mengalami luka.

 

Halaman: 1 2
1 2
      
