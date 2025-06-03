KPK: Deddy Corbuzier Sudah Lapor LHKPN, Terverifikasi Lengkap

, Jurnalis-Selasa, 03 Juni 2025 |17:36 WIB

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan, Deddy Cahyadi alias Deddy Corbuzier telah menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Deddy menjadi wajib lapor LHKPN usai diangkat sebagai Staf Khusus (Stafsus) Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin, bidang komunikasi publik.

"Untuk saudara Deddy Cahyadi sudah lapor LHKPN dan terverifikasi lengkap," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Selasa (3/6/2025).

Kendati begitu, kekayaan Deddy belum bisa diakses publik melalui laman elhkpn.kpk.go.id. Sebab, laporan kekayaan itu masih tahap upload.