Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

KPK: Deddy Corbuzier Sudah Lapor LHKPN, Terverifikasi Lengkap

Nur Khabibi , Jurnalis-Selasa, 03 Juni 2025 |17:36 WIB
KPK: Deddy Corbuzier Sudah Lapor LHKPN, Terverifikasi Lengkap
Stafsus Menhan Bidang Komunikasi Publik Deddy Corbuzier (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan, Deddy Cahyadi alias Deddy Corbuzier telah menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). 

Deddy menjadi wajib lapor LHKPN usai diangkat sebagai Staf Khusus (Stafsus) Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin, bidang komunikasi publik. 

"Untuk saudara Deddy Cahyadi sudah lapor LHKPN dan terverifikasi lengkap," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Selasa (3/6/2025). 

Kendati begitu, kekayaan Deddy belum bisa diakses publik melalui laman elhkpn.kpk.go.id. Sebab, laporan kekayaan itu masih tahap upload. 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/612/3184658//deddy-7ZLi_large.jpg
Sabrina Chairunnisa Ulang Tahun, Deddy Corbuzier Kirim Kue Bertulis Happy Birthday My Ex Wife
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/33/3182253//vidi_aldiano_dan_deddy_corbuzier-wbNv_large.jpg
Vidi Aldiano Putuskan Vakum dari Podhub, Deddy Corbuzier: Please, Come Back Stronger!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/33/3181663//deddy_corbuzier-6gH3_large.jpg
Deddy Corbuzier Pertimbangkan untuk Tak Nikah Lagi: Capek Banget Ya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/612/3180713//dedy-ent1_large.jpg
Terungkap! Sabrina Chairunnisa Ingin Jadi IRT sebelum Pisah dengan Deddy Corbuzier 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/612/3180340//deddy_corbuzier-m5Ql_large.jpg
3 Momen Romantis Deddy Corbuzier dan Sabrina Chairunnisa Sebelum Putuskan Cerai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/33/3180412//deddy_corbuzier-EntK_large.jpg
Hot Gossip: Ayah Jerome Polin Meninggal Dunia, Deddy Corbuzier Sebut Sabrina Chairunnisa Mata Duitan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement