2 Petugas Lapas Nabire Dioperasi Usai Dibacok Napi Anggota KKB

JAKARTA - Direktur Jendral Pemasyarakatan (Dirjenpas), Mashudi, membesuk tiga petugas Lapas Nabire yang tengah mendapat perawatan akibat diserang oleh narapidana anggota Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).

Dari tiga yang dirawat di RSUD Nabire, Mashudi menyampaikan, sebanyak dua petugas lapas harus mendapat tindakan operasi.

"Dua baru saja selesai dioperasi dan satu orang lagi sedang rawat jalan. Mohon doanya ya," ucap Mashudi, Selasa (3/6/2025).

Mashudi pun menyampaikan, kondisi satu petugas lapas yang tengah dirawat jalan terus membaik. Sementara dua petugas lapas lainnya tak bisa dijenguk lantaran harus pemulihan pasca operasi.

"Dua petugas yang lain, sedang pemulihan pasca dioperasi. Kami pastikan supporting kami untuk anggota kami yang terluka, yang telah berusaha menangani gangguan kamtib yang terjadi kemarin," tutur Mashudi.

Ia berkata, aua petugas lapas yang sedang dioperasi adalah komandan jaga dan kepala seksi keamanan dan ketertiban. Keduanya terluka parah karena mensapat bacokan senjata tajam saat mencoba menghalau dan mengendalikan warga binaan.

"Setelah operasi dan bisa dibesuk, saya akan kembali mengunjungi," kata Mashudi.