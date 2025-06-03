Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Jokowi Laporkan Roy Suryo Cs, Polda Metro Gunakan Hasil Penyelidikan Bareskrim

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 03 Juni 2025 |18:12 WIB
A
A
A

JAKARTA - Polda Metro Jaya akan menjadikan hasil penyelidikan terhadap keaslian dari Ijazah Pendidikan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) yang ditangani Dittipidum Bareskrim Polri sebagai bahan analisi. Sebelumnya, Bareskrim telah merilis bahwa ijazah UGM Jokowi asli.

Polda Metro Jaya saat ini sedang menyelidiki laporan yang dilayangkan Jokowi berkaitan dengan tuduhan ijazah palsu turut merugikan nama baiknya.

“Betul (hasil penyelidikan dianalis), karena peristiwa yang ditangani di Polda Metro adalah dugaan pencemaran nama baik yang diatur di KUHP dan ITE,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi kepada wartawan, Selasa (3/6/2025).

Nantinya, hasil dari penyelidikan Bareskrim Polri yang telah menyatakan ijazah Jokowi identik atau asli akan dicocokan dengan tudingan dari beberapa pihak yang menyebut ijazah tersebut palsu.

“Inilah yang didalami, apakah pernyataan yang disampaikan beberapa pihak sesuai fakta atau tidak, tuduhannya sesuai fakta atau tidak. Tentunya hal-hal yang terkait dengan peristiwa ini merupakan bagian yang didalami,” pungkasnya.

Sekadar informasi, Jokowi melaporkan lima orang berinisial berinisial RS, ES, RS, T dan K terkait tuduhan ijazah palsu ke Polda Metro Jaya. Mereka dilaporkan atas pasal fitnah hingga pencemaran nama baik.

 

