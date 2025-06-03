Heboh Isu Megawati Cuekin Gibran saat Upacara Hari Lahir Pancasila, Begini Penjelasan Istana

JAKARTA - Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO) Hasan Nasbi menanggapi isu Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri yang cuekin Wapres Gibran Rakabuming Raka saat Upacara Hari Lahir Pancasila pada Senin, 2 Juni 2025.

Hasan Nasbi menilai isu itu hanya gosip belaka. Oleh karena itu, dia enggan berkomentar lebih jauh terkait isu yang tidak jelas tersebut.

“Lebih ke gosip aja. Jadi kita tidak bergosip kali ini,” kata Hasan di Kantor PCO, Jakarta, Selasa (3/6/2025).

Sebelumnya, Gibran sempat mengobrol dengan Megawati, di dalam holding room sebelum memasuki tempat upacara Hari Lahir Pancasila, di Gedung Pancasila.

Bahkan, hal itu diakui oleh Ketua MPR RI, Ahmad Muzani. Muzani mengatakan suasana pertemuan Gibran dan Megawati berlangsung cair.

"Iya (Gibran mengobrol dengan Megawati), bercanda-canda juga. Iya, bercanda di antara kita, yang ada di holding. Ada saya, ada Pak Prabowo," kata Muzani.