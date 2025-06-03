Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Komandan dan Kepala Keamanan Lapas Nabire Luka Parah Dibacok KKB Papua

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Selasa, 03 Juni 2025 |18:53 WIB
Komandan dan Kepala Keamanan Lapas Nabire Luka Parah Dibacok KKB Papua
Komandan dan Kepala Keamanan Lapas Nabire Luka Parah Dibacok KKB Papua
A
A
A

JAKARTA – Dua orang petugas Lapas Nabire luka parah dan mendapat perawatan intensif akibat diserang oleh narapidana anggota Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua. Sementara, satu orang lainnya mendapat perawatan jalan.

"Dua baru saja selesai dioperasi dan 1 orang lagi sedang rawat jalan. Mohon doanya ya," ujar Direktur Jendral Pemasyarakatan (Dirjenpas), Mashudi, Selasa(3/6/2025).

“Kami pastikan supporting kami untuk anggota kami yang terluka, yang telah berusaha menangani gangguan kamtib yang terjadi kemarin," tutur Mashudi.

Lebih lanjut dia mengatakan, petugas lapas yang sedang menjalani operasi adalah komandan jaga dan kepala seksi keamanan dan ketertiban.

Keduanya terluka parah karena mendapat bacokan senjata tajam jenis parang saat mencoba menghalau dan mengendalikan warga binaan yang melarikan diri.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/340/3187139//kkb-bZR8_large.jpg
Kronologi Dua Pekerja Dibunuh KKB Secara Sadis saat HUT OPM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/337/3187043//pekerja_gaharu_di_yahukimo_diserang_otk-PhTm_large.jpg
Camp Pekerja Gaharu di Yahukimo Diserang OTK, Dua Orang Tewas Dibacok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/340/3186771//kkb-iqAd_large.jpg
Rekam Jejak Berdarah Komandan KKB Iron Heluka, Bakar Gedung Samsat dan Terlibat Pembunuhan Sadis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/340/3186726//kkb-sNRm_large.jpg
Breaking News! Komandan KKB Paling Bengis Iron Heluka Ditangkap saat Bakar Ruko Warga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/337/3185273//kkb-bip6_large.jpg
Pentolan KKB Pembunuh Suster Cantik dan Anggota TNI Ditangkap, Nih Tampangnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/340/3184942//kkb-Ah13_large.jpg
Pekerja Bangunan Gereja Tewas Dibantai KKB, Luka Bacok di Leher
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement