Komandan dan Kepala Keamanan Lapas Nabire Luka Parah Dibacok KKB Papua

JAKARTA – Dua orang petugas Lapas Nabire luka parah dan mendapat perawatan intensif akibat diserang oleh narapidana anggota Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua. Sementara, satu orang lainnya mendapat perawatan jalan.

"Dua baru saja selesai dioperasi dan 1 orang lagi sedang rawat jalan. Mohon doanya ya," ujar Direktur Jendral Pemasyarakatan (Dirjenpas), Mashudi, Selasa(3/6/2025).

“Kami pastikan supporting kami untuk anggota kami yang terluka, yang telah berusaha menangani gangguan kamtib yang terjadi kemarin," tutur Mashudi.

Lebih lanjut dia mengatakan, petugas lapas yang sedang menjalani operasi adalah komandan jaga dan kepala seksi keamanan dan ketertiban.

Keduanya terluka parah karena mendapat bacokan senjata tajam jenis parang saat mencoba menghalau dan mengendalikan warga binaan yang melarikan diri.