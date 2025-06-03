Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Kasus Covid-19 di Indonesia Naik, Menkes: Varian Relatif Tidak Mematikan

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 03 Juni 2025 |18:55 WIB
Kasus Covid-19 di Indonesia Naik, Menkes: Varian Relatif Tidak Mematikan
Kasus Covid-19 di Indonesia Naik, Menkes: Varian Relatif Tidak Mematikan (Foto : Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menjelaskan kasus Covid-19 di Indonesia mengalami kenaikan. Namun, varian Covid-19 yang terdeteksi di Indonesia tidak mematikan.

Hal tersebut diungkapkan Menkes kepada awak media usai dipanggil Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (3/6/2025). Dia pun mengatakan telah melaporkan perkembangan kasus Covid-19 di Indonesia

“Itu mengenai Covid, datanya seperti apa. Saya sampaikan bahwa Covid itu memang terjadi kenaikan, tapi kenaikan ini adalah varian-varian yang relatif tidak mematikan,” tegasnya.  

Lebih lanjut, Menkes pun meminta masyarakat agar tidak khawatir dengan adanya peningkatan kasus Covid-19. “Jadi enggak usah terlalu dikhawatirkan supaya masyarakat nggak panik,” ujarnya.

Sebelum bertemu Presiden Prabowo, Menkes pun telah mengatakan bahwa kenaikan kasus Covid-19 di Indonesia masih kecil. “Kita amati kalau ada di Indonesia, kenaikannya itu masih kecil sekali. Masih di puluhan, itu sudah terlihat di pusat-pusat surveilance lah ada beberapa kita kasih,” paparnya.

Menkes juga mengungkapkan kasus Covid-19 di luar negeri paling banyak sub varian Omicron. Dia pun meminta agar masyarakat tidak usah khawatir dengan kenaikan kasus Covid-19.

“Memang di luar negeri naik tapi itu varianya subvarian omicron yang big, yang biasa. Jadi harusnya nggak usah khawatir,” ujarnya.

 

