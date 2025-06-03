Isu Direshuffle Gegara Pernyataan Kontroversial, Menkes Budi: Saya Dikasih Minum Air Kelapa 2 Gelas

JAKARTA- Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menanggapi isu kemungkinan dirinya dicopot atau terkena reshuffle oleh Presiden Prabowo Subianto. Hal ini imbas pernyataan kontroversialnya beberapa waktu lalu.

Menkes Budi pun berkelakar saat menanggapi satu per satu pertanyaan awak media usai dirinya rapat bersama Presiden Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.

Pantauan Okezone, Menkes menghadap Presiden Prabowo sekitar 2,5 jam. Dia tiba di Istana pukul 15.30 WIB dan keluar usai rapat pukul 18.04 WIB.

“Kita membahas wartawan mau dipindahin ke mana,” kelakar Menkes kepada awak media, Selasa (3/6/2025).

Saat ditanya apakah mendapat teguran dari Presiden Prabowo saat rapat sore ini, Menkes justru mengungkapkan isi jamuan minuman di rapat. “Kita dikasih minum air kelapa dikasih sampai dua gelas,” katanya.

Dia masih belum memberikan jawaban lugas saat ditanya mengenai ada tidaknya teguran dari Prabowo imbas pernyataan kontroversial mulai dari mengenai ukuran celana.

Diketahui, Menkes sebelumnya pernah mengeluarkan pernyataan yang menyoroti pria dengan ukuran celana jeans melebihi ukuran 33 rentan untuk terkena obesitas.

Dia bahkan mewanti-wanti bahwa mereka yang memakai jeans di atas ukuran 33 akan lebih cepat menghadap Tuhan atau meninggal dunia.“Dapet senyuman,” jawab Menkes menanggapi pertanyaan terkait hal itu.