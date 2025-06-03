Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Kejagung Diminta Usut Tuntas Kasus Sritex, yang Terlibat Kongkalikong Harus Dicari

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Selasa, 03 Juni 2025 |21:17 WIB
JAKARTA — Direktur Lingkar Madani (LIMA), Ray Rangkuti, mendukung Kejaksaan Agung (Kejagung) mengusut tuntas kasus PT Sritex. Semua pihak yang diduga kongkalikong dalam memberi fasilitas kredit Sritex, kata Ray, juga harus diproses hukum.

“Proses hukum harus terus berjalan, harus dicari yang terlibat dalam kongkalikong pemberian fasilitas kredit,” kata Ray Rangkuti, Selasa (3/6/2025).

Diketahui, Kejagung telah menetapkan Direktur Utama PT Sritex 2005-2022 Iwan Setiawan Lukminto (ISL), Dicky Syahbandinata (DS) Pemimpin Divisi Komersial, dan Korporasi Bank Jawa Barat (Jabar) Banten, serta Zainuddin Mappa selaku Dirut Bank DKI 2020 sebagai tersangka. Ketiganya dijerat terkait  penyimpangan dan pemberian serta penggunaan fasilitas kredit setotal Rp3,6 triliun. Selain itu, penyidik juga sudah memeriksa 55 orang saksi dan satu ahli. 

Ray mengatakan, ranah pengusutan korupsi oleh Kejagung dalam kasus Sritex dilakukan karena di dalamnya ada fasilitas pemberian kredit. “Maka, bisa dilakukan penyidikan dan penyelidikan perkara korupsinya,” kata Ray.

Kejagung, sambungnya, menyelidiki apakah dalam pemberian fasilitas kredit Sritex ada kongkalikong yang melanggar ketentuan pemberian fasilitas kredit. 

“Apakah ada pihak-pihak yang mengambil keuntungan pribadi dalam prosesnya. Selama ada penyalahgunaan keuangan dan menimbulkan kerugian negara maka bisa diproses korupsi,” tuturnya.

Penuntasan perkara dugaan korupsi ini, menurut Ray, punya nilai strategis. Di antaranya agar tidak main-main dalam mengucurkan kredit mereka. Jangan sampai fasilitas kredit tersebut diberikan dengan melanggar ketentuan yang yang berlaku. Misalnya nilai aset yang tidak sesuai dengan fasilitas kredit.

(Angkasa Yudhistira)

      
