KPK Sita Dokumen Rekapitulasi Pemberian Uang Pengurusan RPTKA Usai Geledah 3 Lokasi

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita dokumen rekapitulasi pemberian uang terkait pengurusan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).

Hal itu ditemukan saat KPK menggeledah perusahaan agen pengurusan tenaga kerja asing (TKA) pada Selasa 27 Mei 2025.

"Kantor PT DU (perusahaan agen pengurusan TKA) yang beralamat Jakarta Selatan. penyidik menemukan dokumen keuangan terkait rekapitulasi pemberian uang untuk mengurus RPTKA serta dokumen terkait lainnya," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo kepada wartawan, Selasa (3/6/2025).

Budi menjelaskan, di hari yang sama tim penyidik juga menggeledah dua lokasi lain, yakni perusahaan agen pengurusan TKA yang berlokasi di Jakarta Timur dan kediaman pegawai Kemnaker yang berada di Jakarta Selatan.

"PT LIS (perusahaan agen pengurusan TKA) yang beralamat di Jakarta Timur, penyidik menemukan data elektronik terkait catatan aliran uang pengurusan RPTKA di Kemnaker," ujarnya.

"Rumah seorang PNS Pada Kemenaker yang beralamat di Jakarta Selatan, penyidik mengamankan dokumen aliran uang terkait pengurusan RPTKA, buku tabungan yang digunakan sebagai rekening penampungan serta uang tunai sekitar Rp300 juta," sambungnya.

Masih di rumah pegawai Kemnaker tersebut, tim penyidik juga menyita sejumlah sertifikat bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Namun, Budi tidak menjelaskan secara detail perihal jenis kendaraan yang surat-suratnya disita itu.