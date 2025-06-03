Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

KPK Sita Dokumen Rekapitulasi Pemberian Uang Pengurusan RPTKA Usai Geledah 3 Lokasi

Nur Khabibi , Jurnalis-Selasa, 03 Juni 2025 |21:23 WIB
KPK Sita Dokumen Rekapitulasi Pemberian Uang Pengurusan RPTKA Usai Geledah 3 Lokasi
KPK Sita Dokumen Rekapitulasi Pemberian Uang Pengurusan RPTKA Usai Geledah 3 Lokasi (Foto Ilustrasi: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita dokumen rekapitulasi pemberian uang terkait pengurusan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). 

Hal itu ditemukan saat KPK menggeledah perusahaan agen pengurusan tenaga kerja asing (TKA) pada Selasa 27 Mei 2025. 

"Kantor PT DU (perusahaan agen pengurusan TKA) yang beralamat Jakarta Selatan. penyidik menemukan dokumen keuangan terkait rekapitulasi pemberian uang untuk mengurus RPTKA serta dokumen terkait lainnya," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo kepada wartawan, Selasa (3/6/2025). 

Budi menjelaskan, di hari yang sama tim penyidik juga menggeledah dua lokasi lain, yakni perusahaan agen pengurusan TKA yang berlokasi di Jakarta Timur dan kediaman pegawai Kemnaker yang berada di Jakarta Selatan. 

"PT LIS (perusahaan agen pengurusan TKA) yang beralamat di Jakarta Timur, penyidik menemukan data elektronik terkait catatan aliran uang pengurusan RPTKA di Kemnaker," ujarnya. 

"Rumah seorang PNS Pada Kemenaker yang beralamat di Jakarta Selatan, penyidik mengamankan dokumen aliran uang terkait pengurusan RPTKA, buku tabungan yang digunakan sebagai rekening penampungan serta uang tunai sekitar Rp300 juta," sambungnya. 

Masih di rumah pegawai Kemnaker tersebut, tim penyidik juga menyita sejumlah sertifikat bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Namun, Budi tidak menjelaskan secara detail perihal jenis kendaraan yang surat-suratnya disita itu. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Kemnaker KPK Korupsi Kemnaker
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/337/3185014/budi-3ROD_large.jpg
KPK Panggil Mantan Sesditjen Binapenta dan PKK Kemnaker Terkait Kasus RPTKA
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/337/3180144/kpk-FjvE_large.jpg
KPK Geledah Rumah Eks Sekjen Kemnaker, Sita Dokumen hingga Mobil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/337/3180112/kpk-TSMY_large.jpg
Eks Sekjen Kemnaker Heri Sudarmanto Ditetapkan Tersangka Korupsi RPTKA
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/337/3179159/budi-eMtK_large.jpg
KPK Telusuri Aliran Uang ke Sejumlah Pihak di Kemnaker Terkait Kasus Pemerasan TKA
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/337/3176736/budi-cvJC_large.jpg
KPK Kembali Sita 18 Bidang Tanah Terkait Kasus Pemerasan RPTKA di Kemnaker
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/337/3176125/kpk-BXRy_large.jpg
KPK Periksa Eks Dirjen Kemnaker Dalami Penerbitan Sertifikat K3
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement