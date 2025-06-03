Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Bongkar Keganjilan Ijazah Jokowi, Roy Suryo: 99,9% Tak Identik dengan Pembanding

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Selasa, 03 Juni 2025 |22:03 WIB
Bongkar Keganjilan Ijazah Jokowi, Roy Suryo: 99,9% Tak Identik dengan Pembanding
Pakar Telematika Roy Suryo (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pakar telematika, Roy Suryo mengungkap, keganjilan ijazah sarjana Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang diterbitkan oleh Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM). Ia pun menyimpulkan ijazah Jokowi 99,9% tak identik dengan ijazah pembanding.

Hal itu diungkapkan Roy Suryo dalam program Rakyat Bersuara bertajuk "Gelar Perkara Terbuka Ijazah Terbuka, Bisa?" yang disiarkan oleh iNews TV, Selasa (3/6/2025). 

Mulanya, Roy Suryo menampilkan tiga dokumen ijazah pembandig yakni ijazah nomor 1115 milik Sri Murtiningsih, 1116 milik Hari Mulyono dan 1117 itu milik Frono Jiwo. 

"Tiga ijazah ini, inilah yang disebut identik. Kenapa identik? Kita perhatikan. Huruf Z-nya (pada kata ijazah) masing-masing masuk pada bagian yang sama. Kemudian huruf A pada sarjana, ini juga masuk dalam logo-nya, logo UGM, ini masuk semua," tutur Roy Suryo saat sambil menampilkan ijazah pembanding.

Lantas, Roy Suryo pun membandingkan ijazah milik Jokowi yang ditampilkan saat konfrensi pers Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Mabes Polri pada 22 Mei 2025. Ia mengungkapkan keganjilan ijazah Jokowi dengan ijazah pembanding, salah satunya font huruf Z pada kata ijazah..

"Lihat baik-baik uruf Z-nya. Apakah terdapat perbedaan uruf Z di atas dengan uruf Z di bawah? Kalau mata elang, mata percetakan, pasti langsung beda, Z-nya saja, fontnya sedikit berbeda. Dan masuknya ke logo, itu pun berbeda," tutur Roy Suryo.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187898//viral-DGap_large.jpg
Mardiansyah Semar: Roy Suryo Cs Hanya Habiskan Energi, Lawan di Persidangan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187900//jokowi-8ESc_large.jpg
Gugatan Sengketa Ijazah Jokowi Ditolak, Bon Jowi: Ada Ridho Allah Membuka Semua Ini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187902//viral-l46E_large.jpg
Kubu Jokowi: Kalau Roy Suryo Mau Lihat Ijazah Asli Tunggu di Persidangan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187909//viral-xote_large.jpg
Bon Jowi Ajukan 3 Dokumen Baru ke Polda Metro Terkait Tudingan Ijazah Palsu Jokowi, Apa Saja?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/337/3187555//pengamat_kebijakan_publik_bonatua_silalahi-GzUh_large.jpg
KIP Tolak Permohonan Sengketa Informasi Ijazah Jokowi, Bonatua: Saya Justru Menang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/337/3187395//ijazah_jokowi-tpOP_large.jpg
Kuasa Hukum Bonatua: Polemik Ijazah Jokowi Jadi Momentum Perbaikan UU Pemilu
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement