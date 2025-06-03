Jelang Idul Adha, DPR Minta Pemerintah Sidak Pastikan Hewan Kurban Aman

JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR, Daniel Johan meminta masyarakat waspada terhadap maraknya penjualan sapi gelonggongan di tengah lonjakan permintaan hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha. Ia pun mendorong Pemerintah untuk meningkatkan edukasi mengenai hewan kurban dan menindak tegas penjual hewan kurban yang nakal.

Salah satu modus yang biasanya terjadi mendekati lebaran kurban adalah penjualan sapi gelonggongan, yakni sapi yang dipaksa minum air berlebih agar bobotnya tampak lebih berat saat ditimbang.

"Menjelang Hari Raya Idul Adha, lonjakan penjualan seperti sapi dan kambing membuka celah bagi praktik curang di lapangan. Praktik ini bukan hanya merugikan konsumen dari sisi ekonomi, tapi juga mengancam kesehatan publik," kata Daniel Johan, Selasa (3/6/2025).

Daniel menilai, Pemerintah Daerah (Pemda) belum cukup responsif menghadapi persoalan hewan kurban gelonggongan padahal fenomena semacam ini bukan hal baru dan selalu berulang setiap tahun.

"Pemda khususnya dinas peternakan dan dinas kesehatan hewan harus mengambil langkah konkret, dalam menghadapi praktik penipuan ini," tegas Legislator dari Dapil Kalimantan Barat I itu.

Lebih lanjut, Daniel menyebut sapi gelonggongan bukan sekadar persoalan moral pedagang, tapi masalah sistem pengawasan. Terlebih hewan yang dipaksa minum air dalam jumlah besar mengalami stres metabolik dan kerusakan organ yang membuat dagingnya cepat rusak dan tidak layak konsumsi.

"Bagi anak-anak, lansia, atau mereka yang memiliki masalah kesehatan, mengonsumsi daging seperti ini berisiko tinggi menimbulkan gangguan pencernaan bahkan infeksi," tutur Daniel.