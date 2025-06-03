Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Roy Suryo Cs Desak Polisi Gelar Perkara Terbuka di Kasus Ijazah Palsu, Relawan Jokowi: Melanggar Hukum!

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Selasa, 03 Juni 2025 |23:06 WIB
Roy Suryo Cs Desak Polisi Gelar Perkara Terbuka di Kasus Ijazah Palsu, Relawan Jokowi: Melanggar Hukum!
Sekretaris Jenderal Relawan Jokowi Muhammad Rahmad (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Sekretaris Jenderal Relawan Jokowi (Sekjen Rejo), Muhammad Rahmad menyebut gelar terbuka terbuka tak dimungkinkan. Gelar perkara terbuka menurutnya justru melanggar hukum.

Hal ini menjawab desakan dari Roy Suryo Cs yang masih ngotot meminta Polri untuk melakukan gelar perkara ulang dalam laporan laporan ijazah palsu Presiden ketujuh Indonesia, Joko Widodo (Jokowi). Gelar perkara ulang diminta lebih transparan.

"Pertama saya ingin menggarisbawahi bahwa gelar perkara terbuka oleh rakyat seperti ini itu melanggar undang-undang, melanggar aturan," ucap Rahmad dalam program Rakyat Bersuara di iNews TV, Selasa (3/6/2025).

Rahmad menjelaskan, gelar perkara merupakan hak ekskusif yang hanya dimiliki oleh para penegak hukum. Para penegak hukum itu di antaranya Polri, Kejaksaan dan Kehakiman sesuai Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187898//viral-DGap_large.jpg
Mardiansyah Semar: Roy Suryo Cs Hanya Habiskan Energi, Lawan di Persidangan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187900//jokowi-8ESc_large.jpg
Gugatan Sengketa Ijazah Jokowi Ditolak, Bon Jowi: Ada Ridho Allah Membuka Semua Ini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187902//viral-l46E_large.jpg
Kubu Jokowi: Kalau Roy Suryo Mau Lihat Ijazah Asli Tunggu di Persidangan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187909//viral-xote_large.jpg
Bon Jowi Ajukan 3 Dokumen Baru ke Polda Metro Terkait Tudingan Ijazah Palsu Jokowi, Apa Saja?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/337/3187555//pengamat_kebijakan_publik_bonatua_silalahi-GzUh_large.jpg
KIP Tolak Permohonan Sengketa Informasi Ijazah Jokowi, Bonatua: Saya Justru Menang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/337/3187498//mantan_ketua_komisi_informasi_dki_jakarta_yulianto_widirahardjo-2q3P_large.jpg
Sidang Sengketa Ijazah Jokowi, Ahli: Informasi Pejabat Publik Tak Bisa Dirahasiakan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement