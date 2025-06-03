Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Dokter Tifa: Saya Ikhlas Masuk Lapas Kalau Jokowi Punya Ijazah Asli!

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Selasa, 03 Juni 2025 |23:30 WIB
Dokter Tifa: Saya Ikhlas Masuk Lapas Kalau Jokowi Punya Ijazah Asli!
Pegiat media sosial Tifauzia Tyassuma alias Dokter Tifa (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pegiat media sosial, Tifauzia Tyassuma alias Dokter Tifa mengaku rela dipenjara jika dianggap memfitnah dan mencemarkan nama baik Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) terkait tuduhan ijazah palsunya. Tifa mengaku rela dipenjara apabila memang Jokowi benar memiliki ijazah asli.

"Enggak ada masalah kalau saya dianggap memfitnah, ibu rumah tangga ini dianggap memfitnah mantan Presidennya, perempuan ini dengan anak-anak ini dianggap memfitnah dan mencemarkan nama baik karena beliau ternyata Joko Widodo punya ijazah asli," ungkap Dokter Tifa dalam program Rakyat Bersuara di iNews TV, Selasa (3/6/2025).

"Enggak ada masalah, saya ikhlas, saya ridho pakai baju orange, saya ikhlas masuk Lapas Pondok Bambu, enggak ada masalah bagi saya," tegasnya.

Menurut dia, benar atau salah terkait tindak pidana fitnah dan pencemaran nama baik yang dituduhkan hanya dapat dibuktikan melalui ijazah asli Jokowi. Tifa pun kembali meminta Jokowi menunjukkan ijazah asli miliknya.

"Tetapi yang menyatakan saya salah atau benar itu cuman selembar ijazah asli saja. Seandainya memang betul ada ijazah asli, dengan senang hati saya pakai baju orange, dengan senang hati saya masuk Lapas," sambungnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187898//viral-DGap_large.jpg
Mardiansyah Semar: Roy Suryo Cs Hanya Habiskan Energi, Lawan di Persidangan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187900//jokowi-8ESc_large.jpg
Gugatan Sengketa Ijazah Jokowi Ditolak, Bon Jowi: Ada Ridho Allah Membuka Semua Ini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187902//viral-l46E_large.jpg
Kubu Jokowi: Kalau Roy Suryo Mau Lihat Ijazah Asli Tunggu di Persidangan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187909//viral-xote_large.jpg
Bon Jowi Ajukan 3 Dokumen Baru ke Polda Metro Terkait Tudingan Ijazah Palsu Jokowi, Apa Saja?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/337/3187555//pengamat_kebijakan_publik_bonatua_silalahi-GzUh_large.jpg
KIP Tolak Permohonan Sengketa Informasi Ijazah Jokowi, Bonatua: Saya Justru Menang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/337/3187498//mantan_ketua_komisi_informasi_dki_jakarta_yulianto_widirahardjo-2q3P_large.jpg
Sidang Sengketa Ijazah Jokowi, Ahli: Informasi Pejabat Publik Tak Bisa Dirahasiakan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement