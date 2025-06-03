Dokter Tifa: Saya Ikhlas Masuk Lapas Kalau Jokowi Punya Ijazah Asli!

JAKARTA - Pegiat media sosial, Tifauzia Tyassuma alias Dokter Tifa mengaku rela dipenjara jika dianggap memfitnah dan mencemarkan nama baik Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) terkait tuduhan ijazah palsunya. Tifa mengaku rela dipenjara apabila memang Jokowi benar memiliki ijazah asli.

"Enggak ada masalah kalau saya dianggap memfitnah, ibu rumah tangga ini dianggap memfitnah mantan Presidennya, perempuan ini dengan anak-anak ini dianggap memfitnah dan mencemarkan nama baik karena beliau ternyata Joko Widodo punya ijazah asli," ungkap Dokter Tifa dalam program Rakyat Bersuara di iNews TV, Selasa (3/6/2025).

"Enggak ada masalah, saya ikhlas, saya ridho pakai baju orange, saya ikhlas masuk Lapas Pondok Bambu, enggak ada masalah bagi saya," tegasnya.

Menurut dia, benar atau salah terkait tindak pidana fitnah dan pencemaran nama baik yang dituduhkan hanya dapat dibuktikan melalui ijazah asli Jokowi. Tifa pun kembali meminta Jokowi menunjukkan ijazah asli miliknya.

"Tetapi yang menyatakan saya salah atau benar itu cuman selembar ijazah asli saja. Seandainya memang betul ada ijazah asli, dengan senang hati saya pakai baju orange, dengan senang hati saya masuk Lapas," sambungnya.