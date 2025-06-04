Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Peristiwa 4 Juni: Presiden China Zhang Zuolin Dibunuh Agen Jepang

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Rabu, 04 Juni 2025 |05:30 WIB
Peristiwa 4 Juni: Presiden China Zhang Zuolin Dibunuh Agen Jepang
Presiden Republik China Zhang Zuolin semasa hidup/ist
A
A
A

JAKARTA - Sejumlah peristiwa penting dan bersejarah terjadi pada 4 Juni. Pada tanggal tersebut, banyak perubahan dalam tatanan pemerintahan di sebagian negara.

Salah satunya, Gyanendra yang menjadi Raja terakhir Nepal sebelum perubahan sistem pemerintahan. Selain itu, Pembunuhan Presiden Republik China, Zhang Zuolin oleh agen dari Jepang menjadi peristiwa penting di tanggal tersebut.

Okezone merangkum beberapa peristiwa pada tanggal 4 Juni dari beragam sumber. Berikut peristiwa-peristiwa penting tersebut:

1.Presiden Republik China Zhang Zuolin Dibunuh

Sejak diangkat sebagai inspektur jendral Manchuria hingga kematiannya, Zhang Zuolin memegang kendali efektif atas wilayah itu.

Dia tak henti-hentinya melancarkan peperangan untuk memperluas wilayah kekuasaannya ke daerah selatan sejak tahun 1920 dan seterusnya, terlibat dalam pertikaian tiga pihak dengan panglima perang lainnya Wu Peifu dan Feng Yuxiang untuk memperebutkan kontrol atas Beijing.

Jiang kemudian memaksa para panglima perang untuk menyerah dan membangun pemerintahan nasional Tiongkok, dengan demikian zaman para panglima perang berakhir sudah.

Tahun 1928, Zhang makin bersikap tidak kooperatif dengan pemerintah Jepang di Manchuria dan dia berangkat ke Beijing untuk menyerah pada Jiang.

Akibatnya dia dihabisi oleh Jepang dengan cara mengebom kereta yang ditumpanginya dalam perjalanan pulang ke Shenyang setelah baru saja menyerahkan kontrol atas Beijing kepada pemerintah nasionalis Guomindang yang dipimpin Jiang Jieshi.

Pembunuhan Presiden China ini dilaksanakan oleh sekelompok kecil tentara dari pasukan Guandong dan dipimpin oleh perwira senior pasukan Guandong, Kolonel Daisaku Komoto.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/337/3187413//viral-hf5m_large.jpg
Peristiwa 3 Desember: Perebutan Gedung Sate antara Sekutu dan Rakyat Bandung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/320/3187361//kelapa-zk6K_large.jpg
China Investasi Hilirisasi Kelapa Rp1,6 Triliun di Morowali, Mulai Produksi 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/337/3187167//aksi_212_di_monas-0Pp4_large.jpg
Peristiwa 2 Desember: Aksi 212 hingga Peluncuran Xbox 360 di Eropa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/337/3186935//mohammad_hatta-IqHj_large.jpg
1 Desember dalam Sejarah: Bung Hatta Mundur hingga Lahirnya Hari AIDS Sedunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/25/3185437//viral-a0xh_large.jpg
Viral Turis Meninggal di Hostel karena Keracunan dan Diare
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/612/3185436//china-LKeD_large.jpg
Viral! China Buat 'Pil Zombie' yang Bisa Bikin Manusia Hidup hingga 150 Tahun
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement