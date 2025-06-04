Peristiwa 4 Juni: Presiden China Zhang Zuolin Dibunuh Agen Jepang

JAKARTA - Sejumlah peristiwa penting dan bersejarah terjadi pada 4 Juni. Pada tanggal tersebut, banyak perubahan dalam tatanan pemerintahan di sebagian negara.

Salah satunya, Gyanendra yang menjadi Raja terakhir Nepal sebelum perubahan sistem pemerintahan. Selain itu, Pembunuhan Presiden Republik China, Zhang Zuolin oleh agen dari Jepang menjadi peristiwa penting di tanggal tersebut.

Okezone merangkum beberapa peristiwa pada tanggal 4 Juni dari beragam sumber. Berikut peristiwa-peristiwa penting tersebut:

1.Presiden Republik China Zhang Zuolin Dibunuh

Sejak diangkat sebagai inspektur jendral Manchuria hingga kematiannya, Zhang Zuolin memegang kendali efektif atas wilayah itu.

Dia tak henti-hentinya melancarkan peperangan untuk memperluas wilayah kekuasaannya ke daerah selatan sejak tahun 1920 dan seterusnya, terlibat dalam pertikaian tiga pihak dengan panglima perang lainnya Wu Peifu dan Feng Yuxiang untuk memperebutkan kontrol atas Beijing.

Jiang kemudian memaksa para panglima perang untuk menyerah dan membangun pemerintahan nasional Tiongkok, dengan demikian zaman para panglima perang berakhir sudah.

Tahun 1928, Zhang makin bersikap tidak kooperatif dengan pemerintah Jepang di Manchuria dan dia berangkat ke Beijing untuk menyerah pada Jiang.

Akibatnya dia dihabisi oleh Jepang dengan cara mengebom kereta yang ditumpanginya dalam perjalanan pulang ke Shenyang setelah baru saja menyerahkan kontrol atas Beijing kepada pemerintah nasionalis Guomindang yang dipimpin Jiang Jieshi.

Pembunuhan Presiden China ini dilaksanakan oleh sekelompok kecil tentara dari pasukan Guandong dan dipimpin oleh perwira senior pasukan Guandong, Kolonel Daisaku Komoto.